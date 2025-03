Elon Musk vendió X por $33.000 millones a su propia empresa de inteligencia artificial AI

Elon Musk se vende y se compra a X Credito: Agencias

El multimillonario Elon Musk anunció el viernes que ha vendido la red social X, antes conocida como Twitter cuando la compró hace más de dos años, a su propia empresa de inteligencia artificial (IA) xAI en una operación por valor de 33.000 millones de dólares (30.500 millones de euros). Esto implica una pérdida de valor de 11.000 millones en tan solo dos años.



Ambas empresas son privadas, lo que significa que no están obligadas a hacer públicas sus finanzas. Musk, que también dirige la empresa astronáutica SpaceX y la automovilística Tesla, dijo en un post en X que la operación "desbloqueará un inmenso potencial al combinar la avanzada capacidad y experiencia en IA de xAI con el enorme alcance de X".



Según explicó Musk desde su cuenta oficial de X, la fusión entre xAI y la red social buscará combinar datos, modelos, distribución y talento, lo que abrirá nuevas posibilidades para ambas compañías. En este sentido, el CEO de Tesla destacó en una publicación en la red social que "los futuros de xAI y X están entrelazados", y subrayó el potencial de la inteligencia artificial aplicada a la plataforma.



Aunque no se anunciaron cambios inmediatos en X luego de la venta, la integración con la inteligencia artificial comenzó más de un año atrás, con la incorporación del chatbot Grok en la red social. Musk aseguró que esta combinación permitirá ofrecer experiencias más inteligentes y significativas a los usuarios.



@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).





Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at…



— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2025



"Esta combinación liberará un inmenso potencial al combinar la capacidad y la experiencia avanzadas en IA de xAI con el alcance masivo de X. La compañía fusionada ofrecerá experiencias más inteligentes y significativas a miles de millones de personas, manteniéndose fiel a nuestra misión principal de buscar la verdad y promover el conocimiento", afirmó Musk.



La noticia llega en un momento en que Musk también está en el centro de atención por su participación en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés) de la administración Trump, un rol que ha generado controversia tanto en el ámbito político como empresarial.



Tan solo horas antes de su venta, la red social del magnate sudafricano enfrentó, por segunda vez en el mes, inconvenientes en su servicio. Durante la jornada del viernes, usuarios denunciaron problemas para iniciar sesión tanto en la aplicación móvil como el sitio web, así como también errores al momento de cargar contenido.



Dichos reportes tuvieron lugar en Downdetector, una plataforma en línea que monitorea el estado de diferentes servicios y aplicaciones en tiempo real, lo que permite a los usuarios verificar si hay problemas o caídas en plataformas populares como redes sociales, servicios de streaming, videojuegos en línea, proveedores de internet y más. La misma recopila informes de fallos enviados por los usuarios y los presenta en gráficos y mapas para mostrar la magnitud y ubicación de los problemas.



Puntualmente, los usuarios se quejaron del acceso a sus cuentas, y que una vez logrado el mismo, la plataforma tarda en mostrar las publicaciones o directamente queda colgada. Los países donde hubo una mayor cantidad de reportes fueron Argentina, España, Perú, Colombia, Estados Unidos, entre otros.