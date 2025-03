EEUU: Republicanos derriban un mural de La Vida de Los Afro-estadounidenses importa

Los símbolos no son solo símbolos.

17 de marzo de 2025.-El martillo hidráulico de la minicargadora se elevó hacia el cielo y luego se precipitó hacia la calle, rompiendo el hormigón y la pintura amarilla que lo cubría. El staccato del martillo neumático retumbó sobre el estruendo del tráfico. Era una mañana de martes de marzo, y la gente que pasaba se tapaba los oídos. Otros sacaron sus teléfonos para capturar la destrucción. La pintura amarilla brillante, ahora fragmentada en una creciente pila de hormigón, había escrito las palabras Black Lives Matter (Las Vidas Afro-estadounidenses Importan) a lo largo de dos manzanas de la calle 16 Noroeste, a unos 400 metros de la Casa Blanca, informó El Atlantico.

El mural, aprobado por la ciudad, se creó en 2020, después de que el agente de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, matara a George Floyd arrodillándose sobre su cuello durante más de nueve minutos. La muerte de Floyd catalizó protestas por la justicia racial en todo el país, incluso en Washington. El 1 de junio, las autoridades federales utilizaron granadas de humo y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes del Parque Lafayette. El presidente Donald Trump marchó entonces por el parque para posar con una Biblia frente a una iglesia cercana. Cuatro días después, la zona pasó a llamarse Plaza Black Lives Matter y se pintó el mural.

Muchos creían que se convertiría en un elemento permanente del distrito, y en un principio, la alcaldesa de Washington D. C., Muriel Bowser, afirmó que así sería para que sirviera como "punto de encuentro para la reflexión, la planificación y la acción, mientras trabajamos hacia una unión más perfecta". Pero hace unas semanas, el representante republicano Andrew Clyde, de Georgia, presentó una legislación que retendría millones de dólares en fondos federales de la ciudad si no retiraba el mural y cambiaba el nombre de la zona a "Liberty Plaza". Washington D. C. ya se enfrentaba a la incertidumbre financiera y se había visto afectado por miles de despidos de empleados federales. La alcaldesa Bowser decidió que luchar por preservar el mural no merecía la pena.