México: muere en fuego cruzado‚ hija de 8 años de un empresario al este oponerse y resistir ser arrestado

Muere en una balacera‚ en un fuego cruzado‚ una menor de 8 años‚ cuando iban a detener a su padre‚ el caso que tiene actualmente a México estremecido. De acuerdo a la versión de la madre‚ agentes de la Fiscalía serían los responsables de la muerte de su hija‚ pero para la Fiscalía‚ el padre al oponerse junto a sus escoltas al arresto y responder con arnas de fuego‚ fue quien puso en riesgo la vida de sus hijas.

Con el corazón destrozado, la madre de Alana‚ la niña de ocho años que murió tras recibir varios disparos por parte de funcionarios de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Guanajuato‚ exigió justicia y responsabilizó a las autoridades por la muerte de su hija.

"Mi hija ya no está conmigo porque la balacearon, fue víctima de un feminicidio cobarde mientras su padre la llevaba a la escuela a ella y a su hermana", expresó la señora Paulina Almanza entre lágrimas. "Mi otra hija está aterrorizada, tiene miedo de subir a un vehículo, siente que la van a balacear, que la van a lastimar. No puede creer que su hermana ya no va a estar en su cumpleaños".

Aseguró que su esposo, Alan "N", no ha podido despedirse de su hija porque se encuentra detenido debido a lo que calificó como "falsas denuncias" promovidas en su contra. Suplicó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, de Citlalli Hernández, de Omar García Harfuch y de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

"Señora Presidenta, usted tiene el poder y los medios para ayudarme, se lo imploro como madre. No es posible que maten a niños que van a la escuela. Mi hija llevaba su libro de Harry Potter, le faltaba poco para terminarlo y se quedó en el vehículo. Por favor, les pido que me ayuden, que no quede impune. Mi hija merece justicia, era tan solo una pequeña de 8 años que mañana iba a tener su fiesta y no va a poder estar porque está muerta", concluyó con la voz quebrada.

Cuando Alan salió de su casa la mañana del martes 11 de marzo para llevar a sus hijas al colegio, la camioneta en que viajaban fue interceptada por los agentes de la Fiscalía, quienes iban a cumplimentar una orden de aprehensión por la presunta tentativa de feminicidio; sin embargo, la diligencia terminó en una persecución, balacera y con la muerte de una menor, hija del empresario.

Abogado denuncia negligencia y encubrimiento del caso

El abogado de la familia, Pablo González Sierra, calificó el operativo como negligente y aseguró que los agentes que dispararon actuaron sin identificarse, sin insignias y sin dar aviso de que se trataba de una acción oficial.

"El feminicidio de Alana sucedió el 11 de marzo del 2025 en San Miguel de Allende. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Guanajuato dispararon sus armas contra dos niñas y dos adultos. Alana murió por tres disparos de estos agentes", afirmó el abogado.

Explicó que la familia viajaba en su camioneta cuando fueron interceptados por un vehículo sin identificación oficial ni luces de patrulla. De él bajaron sujetos vestidos de civil, armados, pero sin identificarse como policías. Ante el temor de ser atacados por criminales, la familia intentó huir.

"El señor Alan, que iba de copiloto, escuchó golpes en la parte trasera de la camioneta. Su hija le dijo: ‘me dieron, tengo sangre’. En ese momento, ordenó a su chofer que se dirigieran al hospital La Joya para salvar a la niña", relató González Sierra.

El abogado destacó que la familia había recibido amenazas previas e incluso denunció actos de violencia y extorsión contra ellos. Señaló que la Fiscalía contaba con una orden de aprehensión contra Alan desde el 9 de marzo, pero en lugar de ejecutarla de manera legal y ordenada, esperaron para llevar a cabo un operativo violento.

"Mi cliente estuvo en la Fiscalía el lunes 10 de marzo durante más de tres horas, a disposición de las autoridades. Lo pudieron haber detenido sin poner a nadie en peligro, pero prefirieron una detención espectacular que terminó con la vida de una niña de 8 años", denunció.

Ante estos hechos, la familia exige sanciones penales contra los responsables, desde los mandos que ordenaron el operativo hasta los agentes que dispararon. Además, piden una disculpa pública del Estado, el reconocimiento de responsabilidad y garantías de no repetición.

"Pedimos justicia para la familia y que se repare el daño. Exigimos atención médica, psicológica y rehabilitación para los afectados, así como una indemnización económica por el daño moral y material causado", concluyó el abogado.

Mientras tanto, la comunidad de San Miguel de Allende se mantiene en conmoción, exigiendo respuestas y justicia para Alana, la niña que ya no podrá celebrar su cumpleaños número 9.

La tragedia en que se convirtió una disputa familiar

El incidente tuvo lugar en la carretera San Miguel de Allende-Dolores Hidalgo, a la altura de la zona de Senderos, cuando los agentes ubicaron a Alan "N". Al intentar detenerlo, su escolta abrió fuego contra los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que desató una persecución a lo largo de la vialidad.

Durante el intercambio de disparos, dos agentes de investigación resultaron lesionados. La persecución continuó hasta las inmediaciones del Hospital La Joya, ubicado en los semáforos del Malanquín, donde finalmente los elementos lograron detener a dos personas relacionadas con los hechos.

En el lugar, dos menores de edad fueron ingresadas al mismo hospital, ya que presentaban lesiones de arma de fuego; sin embargo una de ellas, ya no contaba con signos vitales.

Se adelanta alcalde a la Fiscalía

Tras ocurrida la tragedia, el propio alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, hizo una publicación en sus redes sociales, donde confirmó que dos agentes de la FGE resultaron heridos en el enfrentamiento y que Alan "N" fue detenido.

"Me informan, que en la detención de Alan "N", quien disparara a su hermana el viernes y que fue capturado esta mañana se encuentra además de los agentes heridos, un muy muy lamentable fallecimiento de una menor! Las investigaciones siguen su curso", expresó Mauricio Trejo en sus redes sociales.

Fiscalía: Se resistió al arresto

El martes 11 de febrero, horas después de registrarse el enfrentamiento, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que, durante la ejecución de la orden de aprehensión contra Alan "N", por el delito de tentativa de feminicidio, el acusado se resistió al mandato judicial, atacando a dos agentes policiales y lesionándolos.

La FGE confirmó en ese momento que, durante el intercambio de disparos, la hija del empresario resultó herida y perdió la vida minutos después mientras era trasladada para recibir atención médica.

A su vez, la Fiscalía lamentó que "el padre haya puesto en riesgo la seguridad de sus hijas. El caso será documentado con total transparencia, conforme avancen las investigaciones, y sin comprometer el debido proceso".

Puso en riesgo a sus hijas: secretario de Seguridad

En San Miguel de Allende, el secretario de Seguridad Ciudadana, Cristian Ortiz, encabezó una rueda de prensa en donde dejó de manifiesto que un conflicto familiar y la disputa de un negocio, fue lo que provocó la balacera en donde perdió la vida la niña de ocho años de edad.

"Hay un antecedente previo de un pleito familiar derivado de la posesión de un inmueble, donde una disputa de hermanos termina en una tragedia. Esta persona de nombre Alan, en días pasados tiró balazos a su propia hermana, hiriéndola, intentando hacer un feminicidio", dijo el martes el funcionario municipal.

Ya que, la orden de aprehensión fue precisamente por el delito de tentativa de feminicidio por la denuncia que interpuso su hermana en contra de Alan.

El secretario también calificó de "monstruo" al empresario, por "poner en riesgo a sus hijas, la Fiscalía al comenzar un operativo para lograr la detención (...) esta persona junto con su escolta accionan un arma de fuego hacia ministeriales", añadió.

Acusan a Alan de atacar a balazos a su hermana

La madrugada del sábado 8 de marzo, el empresario Alan "N" presuntamente agredió a balazos a su hermana Elaine "N", quien interpuso una denuncia en contra de su hermano como presunto responsable.