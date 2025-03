EEUU: Policía encuentra a un venezolano muerto dentro de un carro‚ en una autopista de Idaho

Un hombre de nacionalidad venezolana, identificado como Alexander José Durán Pirela, de 27 años, fue asesinado de un disparo, cuando conducía desde Salt Lake City, Utah, hasta Pocatello, Idaho.

La información difundida por el medio @utahzolanos menciona la versión oficial sobre el cruento crimen registrado el viernes 28 de febrero en la noche.

Según esa versión policial, surgida la tarde del sábado 1 de marzo, Durán, oriundo de La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, no falleció a raíz de un accidente de tránsito, tal como lo habían aseverado familiares previamente, sino que el hecho apunta a un homicidio.

Aproximadamente a las 10:30 p. m. de este 28 de febrero, agentes de la Policía de Idaho viajaban en dirección norte por la I-15, cerca del poste de la milla 85, cuando observaron un Toyota Camry blanco 2008 detenido con las luces de emergencia activadas. Los agentes se detuvieron para ayudar y encontraron al conductor, muerto por una herida de bala. La Oficina Forense del Condado de Bingham dictaminó que la muerte fue un homicidio", precisó el informe policial.

La víctima trabajaba haciendo delivery, pero le había dicho a su familia que viajaría a Idaho por la posibilidad de un nuevo empleo que mejoraría sus ingresos y le permitiría regresar a Orlando, donde vive con Frangelys Villalobos, quien había sido su pareja durante ocho años, y su hijo de cinco años.

No estoy allá, desde aquí de Orlando no puedo hacer mucho. Alexander habló por teléfono con nuestro hijo por última vez el viernes como a las 9:30 pm. Él no tenía problemas con nadie. Ahora falta investigar qué pasó para que le dispararan", aseguró la mujer a Utahzolanos.

José Villalobos, uno de sus primos en Utah, pensó que quizás había chocado a consecuencia de un microsueño cuando conducía. Lo describen como un padre amoroso, alegre y un hijo muy querido. Su mamá, en el Zulia, recibió el dolor de la noticia de su pérdida y lo que más desea es que su hijo reciba el apoyo para que descanse en paz