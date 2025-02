(VIDEO) Ministro Cabello: desmantelamos una nueva operación de la ultraderecha "Aurora"

13 de febrero de 2025.- El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, en rueda de prensa, informó que fue desmantelada una nueva operación terrorista, denominada «Operación Aurora» en el país, que eran auspiciados por la extrema derecha. Además indicó que por este hecho hay detenidos confesos.En ese sentido, detalló el informe investigativo sobre la «Operación Aurora», la cual fue creada para concretar acciones de asalto a unidades militares en el estado Bolívar, como parte de un plan de la ultraderecha terrorista venezolana.Cabello, recalcó que esto evidencia los planes terroristas de la derecha en Venezuela, «y ya desmantelamos uno de esos planes, que está prácticamente cerrado con la mayoría de los involucrados detenidos y confesos, quienes hablaron de su participación y de dónde vienen».A su vez, el también ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, expuso a los capturados en dicha operación y aseguró que el gobierno de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, actuó en las acciones terroristas contra las unidades militares venezolanas.Señaló que los involucrados «tenían tres acciones fundamentales a realizar, para causar impacto y cobrar». Explicó que estas eran atacar el Fuerte Conopoima en el estado Guárico; el Fuerte Tavacare en Barinas y el secuestro del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, en lo que ellos denominaron la Operación Oro en en homenaje a Óscar Pérez y Ronald Ojeda. De igual forma, añadió que los detenidos han confesado y han brindado información para continuar las investigaciones.Por otro lado, agregó que el primer detenido, fue Damián Rojas Díaz, quien a través de un video publicado durante al rueda de prensa, confesó los planes terroristas para atacar los fuertes militares. En eso, Cabello sostuvo que hicieron el seguimiento correcto, a una serie de declaraciones a voceros de este grupo terroristas que tienen presencia en los medios digitales «y es por ello que hemos insistido que detrás de todo esto ha estado activa la participación de gobiernos extranjeros, ¿por qué lo digo? Porque este señor (Rojas) fue extraído de la selva por un helicóptero del Ejército brasileño».De igual forma, solicitó al gobierno de los Estados Unidos extraditar a Venezuela a los representantes de la derecha que “han causado daño al país”. Expresó que “ahora que envían tanta gente, envíenos a los delincuentes, a los que tienen cuentas con la justicia para que sean juzgados”.Asimismo, dijo que la oposición no ha sumado nuevas caras, “son los mismos, son las mismas caras, son los mismos nombres de desertores y mercenarios que reciclan una y otra vez, porque no tienen a nadie más (…) Son los mismos personajes, son los mismos operadores de la violencia no han podido sumar a nadie más”.