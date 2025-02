Subdirectora del Liceo Juan Escalona en el Hatillo será imputada por omisión en el caso de la estudiante agredida

Fiscal General, Tarek William Saab.

1 de febrero de 2025.- El fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, reveló durante una entrevista en el programa A Pulso, transmitido por Venezolana de Televisión, que la subdirectora del Liceo Juan Escalona en El Hatillo será imputada por omisión en el caso de la adolescente que fue agredida física, psicológica y verbalmente por otras estudiantes de la institución.



Saab indicó que en menos de un año ocurrieron dos hechos delicados en ese centro educativo, por lo cual hay privados de libertad, los cuales reciben las correcciones de acuerdo a la responsabilidad penal de Venezuela. “A diferencia de Israel y otros países llamados primer mundo, como Estados Unidos (EE.UU.) y Europa, la responsabilidad penal arranca a partir de los 14 años. En EE. UU. y otros países hay niños detenidos; en Israel hay miles de niños palestinos detenidos; en Inglaterra fueron condenados dos niños de 12 años a dos años y medio por lanzarle piedras a la policía, casualmente el 29 de julio del año pasado, cuando ocurrieron protestas en Londres. No son preadolescentes”, expresó.



Resaltó que en el país existe la responsabilidad penal del adolescente a partir de los 14 años. “Las niñas que aparecen no solo amenazando de muerte con picar a la menor agredida de trece años, sino que la paliza que le dan es bestial, las amenazas verbales, lo más triste (…) Ya a ella le hemos prestado asistencia psicológica, yo me entrevisté con ella, hemos atendido a sus familiares. Había sido dos veces golpeada, las agresoras le tenían un odio, no sé si por envidia, por rencilla, pero el odio es totalmente injustificado”.



Asimismo, indicó que todas las adolescentes que participaron y grabaron están detenidas; dos tienen 15 años, las cuales se encuentran en un centro de rehabilitación de menores de edad; las restantes tienen 12 y 13 años, fueron presentadas al Consejo de Protección, sus padres junto a ellas firmaron una serie de compromisos porque no pueden ser privadas de libertad, pero están obligadas a tener una conducta preventiva de calidad, tanto educativa como familiar.



El fiscal hizo énfasis, además, en un segundo caso con alumnos de esa misma institución, donde lanzaron a un adolescente por un barranco. Los agresores están detenidos por este lamentable hecho. “Esa no es la idiosincrasia de nuestra juventud; a nuestra juventud le gusta estudiar, le gusta hacer deporte, le gusta la alegría, le gusta sentirse bien, le gusta compartir con su familia, en los días libres ir a la playa, hacer las cosas buenas”.



Expresó, además, que “nosotros citamos a los padres, firmaron un acta compromiso los cinco representantes de las que aparecen como agresores. Obviamente, en el despacho fiscal, vamos a imputar a la subdirectora por omisión, ya que ella recibió las denuncias y no hizo nada”.



Tarek William Saab hizo un llamado a toda la nación venezolana a denunciar cualquier tipo de hecho de violencia y en especial en contra de los niños y adolescentes. Asimismo, añadió que estas niñas quisieron imitar a las teleseries de narcotraficantes, como El Chapo Guzmán, Las Muñecas de la Mafia, contenidos audiovisuales que no son aptos para los adolescentes y niños.

