Fiscal General revela nuevas evidencias del plan de magnicidio contra Maduro

Fiscal General de la República, Tarek William Saab

19 de marzo de 2024.- El fiscal general Tarek Wiliam Saab subrayó este miércoles que los golpistas tienen como objetivo desviar a Venezuela del camino de la convivencia, y todas esas tramas que se han develado y judicializado son para que el pueblo pueda vivir en paz.



Saab aportó nuevos elementos y avances en torno al desmantelamiento de grupos conspirativos en el estado Monagas



Grupos conspirativos en Monagas pretendían tomar el Fuerte Paramaconi para desatar violencia. "Todas estas tramas que hemos develado se han judicializado para que la gente pueda vivir en paz", dijo el fiscal general en rueda de prensa.



Al respecto indicó Saab que durante los interrogatorios, Renzo Flores dijo que el plan consistía en reclutar 50 militares desertores para tomar una tanqueta y el parque de armas de un recinto militar y realizar un golpe de Estado.



En este sentido recordó a los detenidos: Whillfer Piña y Renzo Flores. Refirió que el primero, en su estado de WhatsApp publicó un mensaje en el cual decía que en la ciudad de Maturín sería la muerte del jefe de Estado, cuando precisamente Nicolás Maduro se encontraba en la ciudad.



Los detenidos – informó- fueron presentados ante el tribunal de la causa siendo imputados por los de delitos de homicidio intencional calificado en grado de tentativa, en contra del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, conspiración y asociación para delinquir.



Como consecuencia de esta lucha desarrollada en conjunto con las autoridades, los cuerpos de seguridad y las instituciones del sistema de justicia; hemos logrado la disminución significativa de los delitos en el país.



En esta etapa se han realizado 26 allanamientos; se han decomisado 43 vehículos y 12 inmuebles. Se han aprehendido 16 involucrados, de los cuales 14 están en etapa de juicio. indicó.



El fiscal Saab informó que tras la detención de Renzo Estibenz Flores, -un segundo ciudadano involucrado en el caso- este al ser interrogado afirmó que Whillfer Piña lo trató de captar para un plan que estaba organizando con excompañeros de la Academia Militar.



Saab aseveró que los detenidos por planes de magnicidio en Maturín mantenían contacto vía WhatsApp con el exalcalde del municipio Maturín, Warner Jiménez de Voluntad Popular.



Precisó que el exalcalde de Maturín y miembro de Voluntad Popular está vinculado al plan de magnicidio contra Maduro en Monagas. Se encuentra prófugo de la justicia venezolana. Posee dos causas abiertas por delitos de corrupción y una por legitimación de capitales.



También denunció otros ataques a Venezuela, como solicitaron los legisladores estadounidenses Marco Rubio y María Elvira Salazar al presidente estadounidense, Joe Biden.



Le pidieron que declarará al extinto grupo criminal Tren de Aragua como amenaza internacional, como forma de pedir más sanciones contra Venezuela, puntualizó.



El senador Marco Rubio no pierde oportunidad para atacar a Venezuela, y esta parece ser otra de sus acciones antivenezolanas.



"Rubio no pierde la oportunidad de atacar a Venezuela. Pudiera existir de forma aislada que algún venezolano haga actos ilegales, pero no por eso se dice que son miembros de una banda criminal".



"Hemos conocido una iniciativa de enemigos de Venezuela que le exigen a Biden declarar al Tren de Aragua como Organización Criminal Trasnacional. No nos sorprendería que esto fuera para aumentar las políticas contra Venezuela".



Reconoció que Estados Unidos se niega a cooperar con Venezuela en estas dos áreas trascendentales de la lucha contra el delito.



Saab mostró evidencias como conversaciones de Whatsapp donde sicarios planeaban el asesinato del presidente Nicolás Maduro, para ello iban a tomar una base militar.



Desde la sede principal del Ministerio Público en Caracas, señaló que se han realizado 17 allanamientos a personas que mantenían contacto de naturaleza conspirativa con el ciudadano Whillfer Piña.



Saab sobre el asesinato de Laken Rilley: "Un sujeto comete un lamentable asesinato y ya dicen que es del Tren de Aragua, cuando no permaneció ni pertenece. No oigo a nadie decir lo mismo del Cártel de Sinaloa".



"Si un venezolano le dan un cocotazo o un mandarriazo a otra persona en el mundo, automáticamente las agencias de noticias dicen que se trata del Tren de Aragua".



No vamos a permitir que sujetos como los que mencioné o que grupos de delincuentes mancillen la paz del venezolano, precisó.



La lucha contra el delito es importante, logra lo que está ocurriendo en Venezuela, un clima de paz de convivencia que va a continuar y no vamos a permitir que sujetos como los que mencionados o que un grupo de delincuencia internacional mancille la paz del país