EEUU: Programa Hermanas del Aire aconseja, impulsa y beca a mujeres afro-estadounidenses a ser pilotos

19 de julio de 2023.- Con una estadística de menos del 1% de la población de Estados Unidos son pilotos afroestadounidenses. Siendo la Capitan Teresa Clairborne la primera mujer en ser piloto en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, funda Hermanas del Aire, una institución con miras a inspirar y aconsejar y becar a mujeres afroestadounidenses a ser pilotos, sea a nivel militar o comercial, informo un reportaje de Yamiche Alcindor de NBC News.

¿Por qué no hay muchas mujeres pilotos?, Es muy costoso estudiar para ser piloto, cuesta alrededor de $ 100.000 mil dólares para obtener la licencia comercial, respondió, Clairborne Si la persona no tiene los fondos entonces no va a suceder expresó, Clairborne.

Que le dirías a aquellas que quieran estudiar para ser piloto, pregunto Yamiche Alcindor de NBC News, Que lo hagan y que nosotros estamos allí para ayudarlas, finalizó Clairborne.