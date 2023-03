Servicio Público: Yolanda Soruco, necesita apoyo para su salud

18 de marzo de 2023. Se requiere todo el apoyo posible de parte de las instituciones del Estado venezolano, asi como de particulares que deseen colaborar, para la señora Yolanda Soruco, quien, luego de no encontrar respuesta en los organismos destinados para la salud, se ve precisada a solicitar ayuda urgente para salvar su vida, ya que padece de un carcinoma ducta (cáncer) y desde hace más de cuatro meses requiere hacerse una serie de analíticas, granmagrama y otros exámenes médicos y no cuenta con los recursos ecónomicos para ello. Por lo tanto, desde este espacio y a modo de colaboración difundimos su caso. El teléfono de contacto es (0058) 0412-7031302 Laura. Si llama desde Venezuela, no requiere el cero antes del 412.

Hoy, se realizará un tuitazo humanitario para esta causa.

La Sra. Luly Yolanda Herrera de Soruco es un referente de la Casa de la Amistad Revolucionaria Venezuela-Bolivia y necesita con URGENCIA apoyo para análisis clínicos y tratamiento oncológico. ¿A dónde podemos acudir para salvar su vida? @NicolasMaduro, @evoespueblo @jaarreaza

La Sra. Luly Yolanda Herrera de Soruco fue diagnosticada de un CARCINOMA DUCTAL y requiere que el Estado venezolano le atienda como está establecido en la CRBV y sus leyes. @dcabellor @MinMujerVe @NicolasMaduro, @evoespueblo

La Sra. Luly Herrera de Soruco es boliviana de nacimiento pero tiene 52 años en Venezuela. ¿Esos años no bastan para que una mujer que ha consagrado su vida al país y además defender la revolución bolivariana, no sea suficiente para ser atendida? @NicolasMaduro @evoespueblo

¿En dónde están los derechos humanos, consagrados en la CRBV (1999), para la compañera Luly Yolanda Herrera de Soruco como venezolana?@NicolasMaduro @evoespueblo

La Sra. Luly Yolanda fue merecedora del premio Constructores de Paz Juan Vives Suriá, ha sido consecuente luchadora y requiere de atención médica URGENTE @NicolasMaduro @evoespueblo

La Sra. Luly Yolanda Herrera de Soruco fue figura de una campaña a favor de la Revolución Bolivariana (video) , @dcabellor @NicolasMaduro @evoespueblo al no encontrar respuesta en las instituciones destinadas para tal fin, nos obligan a alzar la voz por la vida de Luly Yolanda. No vamos a dejar morir a una compañera de lucha que hizo nuestra Patria como la de ella.

Ayudemos a salvarle la vida a la señora Soruco. Hace 4 meses debió hacerse el gammagrama y todavía no se lo ha hecho. @NicolasMaduro @evoespuebl @unamujeroficial qué han hecho ustedes por los derechos de la mujer en condiciones como ésta? @NicolasMaduro

La Sra. Luly Yolanda tiene derecho a la salud como lo establece el Artículo 83: La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. @NicolasMaduro @evoespueblo @jaarreaza

Se requiere con carácter de urgencia realizar el gammagrama a la Sra. Luly para empezar el tratamiento. El precio de este examen es cercano a los 350 dólares, por lo cual necesitamos conseguir el apoyo de 250 dólares aproximadamente. @NicolasMaduro, @dcabellor @MagaGutierrezV

El mejor homenaje al Cmdte. Chávez es atender dignamente la salud de todas las venezolanas y venezolanos, sin tener que pasar por un calvario como le ha tocado la Sra. Luly Yolanda de Soruco @NicolasMaduro, @dcabellor @MinMujerVe,

Desde hace 5 meses aproximadamente la Sra. Luly Yolanda de Soruco transita una situación de salud que hay que atender, un CARCINOMA DUCTAL que amerita una serie de exámenes y especialistas costosos @NicolasMaduro, @dcabellor

El pueblo venezolano y revolucionario está agradecido con la Sra. Luly Yolanda Herrera de Soruco por su desprendimiento en defensa de la Revolución Bolivariana, por ello EXIGIMOS al gobierno venezolano atender su salud como debe ser @NicolasMaduro @dcabellor @jaarreaza

Requerimos del apoyo del Ministerio de Salud que canalice el tratamiento de todos los padecimientos físicos de la señora Soruco y le permitan vida, pero con calidad de ella, @NicolasMaduro, @dcabellor @MagaGutierrezV