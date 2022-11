Bolsa de Valores informa del poco atractivo de las acciones de CANTV

2 de noviembre de 2022.

En el desierto de informaciones sobre el desempeño bursátil de las acciones Tipo-D de CANTV, encontramos ayer 1 de noviembre un cartel -publicado en la página web de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC)- donde se confirma lo poco atractivo de la oferta de acciones emitidas recientemente, y transadas en el corro capitalino.

El cartel en cuestión da cuenta de que, en tan solo dos semanas, el precio de las acciones ganó 2 céntimos de los bolívares actuales, al pasar el precio por acción de Bs. 3,20 a Bs. 3,22.

Luego de haber emitido un millón de acciones, y el haber colocado un millón 47 mil acciones, este 1º de noviembre solo se transaron 540 títulos en 6 operaciones, representando Bs. 1.731,62.

Para tener una idea de lo que este monto significa, basta tomar del mismo cartel el dato que, las acciones en circulación Tipo-D, son 28 millones 921 mil 985. En una operación de simples matemáticas, esas 540 acciones transadas el 1-11-22 representan menos del 0,0019% -es decir- "raya por ciento", como dicen los estadísticos.

Opinión de los expertos

Un analista bursátil, consultado por la Redacción de economíavenezolana.com, nos señaló que:

"En cuanto a la colocacion de acciones de Cantv, todo parece indicar que la reciente colocacion de UN MILLON de acciones Clase D fue un SHOW mediático para continuar el Maquillaje de la gestión corriente del Gobierno".

"Existiendo más de 29 millones de estas acciones, antes de la celebrada colocación de apenas un millón nuevas y conociendose la intencion de «colocar» pronto unas 39 millones más, llama poderosamente la atención que en boletines escondidos de la BVC solo se estén tramitando menos de unas 2 mil acciones diarias en escasas 6 operaciones al día".

Afirmó el analista, que "los mercados bursatiles se mueven por oferta y demanda", por lo que pasó a preguntarse:¿Es esa entonces la verdad sobre la «demanda» de acciones de Cantv? ¿Que será lo que no ha permitido que haya un interés por negociar más activamente ese otro lote existente de mas de 29 millones de acciones?

Para luego cuestionar, en base a como funcionan los mercados bursátiles transparentes, señalando que "En una situacion normal, el BID (oferta de compra) debiera haber superado ampliamente el OFFER de venta. Sobre todo, porque los corredores de la BVC celebraron que sobre-suscribieron más de 47.000 acciones de lo previsto. Al preguntarse ¿Quién las vendió?, afirmó que "lo que si es sospechoso es que NO se sepa QUIEN las suscribió."

Finalmente, el analista bursátil concluyó que estaríamos presuntamente "en una conspiracion para burlarse de una clase trabajadora despreciada y mal pagada".

Desde Nueva York

Asimismo procedimos a consultar a un experimentado analista bursátil de la Bolsa de Nueva York (Wall Street), sobre el Prospecto de la Oferta Pública de acciones Tipo-D de la CANTV.

Con la usual reserva en términos de tiempo y restricciones legales, el analista niuyorquino nos hizo llegar dos escuetos comentarios: "Definitivamente no es un prospecto real. Le falta mucha información, y por supuesto que no es para el mercado internacional"; y, "No soy abogado, pero he visto miles de Prospectos en el Mundo. Ni siquiera en China, que son tan malos con la informacion".

De regreso a Caracas

En nuestra ronda de consultas y conversaciones "off the record", otro experto del mundo bursátil nos comentó, que "Justo en estos meses, se ha cuestionado severamente la manipulación china en la informacion, ante la cual los organismos regulatorios americanos están tomando medidas severas. Hace unas dos decadas, aceptaron la modalidad china de «prospectos y estados financieros» pues habían inventado los BRIC para llevar las inversiones de cartera a esos países. Pero todos se han volteado a la mala".

Nota editorial: si bien en el cartel de la Bolsa de Valores de Caracas no se incluye ningún comentario, y no se utiliza el término "poco atractivo", las cifras publicadas hablan por si solas.

