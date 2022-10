Distintas entidades gubernamentales atienden zonas afectadas por lluvias en Los Frailes de Catia

Este domingo, diversas entidades gubernamentales se dirigieron al sector Macayapa, de Los Frailes de Catia, en Caracas, para realizar un recorrido casa por casa con la finalidad de brindar atención a las 52 familias afectadas por el colapso de seis viviendas la madrugada del sábado, debido a las intensas lluvias producidas por el paso de la onda tropical número 47 por el territorio nacional.



Al recorrido asistieron equipos de Protección Civil, Bomberos de Caracas, Alcaldía de Caracas, Gobierno del Distrito Capital, Instituto Municipal de Gestión de Riesgo y Administración de Desastre (Imgrad), Gran Misión Vivienda Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), PDVAL y Poder Popular, entre otros.



En ese sentido, el coordinador de la Sala de Riesgos del Imgrad, Orlando Lovera, señaló que para las valoraciones que se están realizando en la zona de impacto, habrá dos frentes de trabajo conformados por funcionarios del mencionado instituto con el objetivo de evaluar las viviendas de las 19 familias que ya se encuentran en los refugios.



“Se va a ver en qué condiciones están las casas y se hará un monitoreo del sector”, detalló Lovera.



De acuerdo con Imgrad, fueron demolidas 3 viviendas y según lo que arrojen las evaluaciones del día de hoy, podrían ser derribadas otras más en el sector Macayapa.



Representantes de la sala situacional de la GMVV especificaron que otro propósito de esta actividad, que une los esfuerzos de todas las entidades mencionadas y de la comunidad organizada, sirvió para examinar el riesgo en el que se encuentran las familias que aún esperan por ser desalojadas.



De esta manera afirman que se está ejecutando una metodología en la que son los líderes y lideresas de la comunidad quienes indican cuáles son las familias perjudicadas a través de un recorrido por toda la zona en situación de riesgo.



Por su parte, Antonio Olivo, el representante del eje 1 de Los Frailes de Catia, explicó que de los 36 territorios que conforman este sector, han sido afectados 6, siendo el territorio José Leonardo Chirino el que mayor impacto ha recibido, donde además de las viviendas colapsadas hay 12 familias más que al estar en riesgo fueron desalojadas.



Olivo resaltó que no hubo pérdidas humanas, y que las personas perjudicadas ya están siendo desalojadas y trasladadas a los refugios que el Estado ha dispuesto para ellas.



Testimonios de la comunidad de Macayapa



Según el testimonio de varios vecinos de la comunidad, las viviendas en el territorio José Leonardo Chirino, de Macayapa, cedieron por causa del colapso de un pozo séptico debido a las constantes lluvias.



A este respecto, Maribel Rojas explicó que su vivienda es una de las afectadas y que, aunque no se ha caído, “está en proceso de colapsar porque ya se le hizo una grieta en el piso, y el muro está que se desploma, por eso fue que nos mandaron a desalojar”. Aseguró que ya fue atendida por las entidades correspondientes y que se encuentra desalojando la casa para trasladarse al refugio.



Alexandra Rodríguez, trabajadora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), habitante del sector Venezuela, indicó que los jefes y jefas de calle de esa comunidad recorrieron el lugar y están a la espera de las inspecciones por parte de los organismos competentes, porque pese a que la zona no fue afectada por la caída de las viviendas, sí están en riesgo por el paso de una quebrada que “ya está casi al borde”.



Para finalizar, Antonio Olivo, representante del eje 1 de Los Frailes de Catia, explicó que otros territorios que están bajo vigilancia de los cuerpos de seguridad son el sector Venezuela, El Resplandor de Macayapa, afectados por la posible crecida de la quebrada; La Ceiba, cuyo terreno ya está cediendo; José Gregorio Hernández, donde ya serán desalojados dos niños y 4 adultos; asimismo, hay viviendas afectadas en Agua Salada.



Todos los órganos de seguridad, Protección Civil, Hábitat y Vivienda, Alcaldía y Gobierno de Caracas, así como el poder popular, etc., permanecen en el punto de control y centro de acopio que está establecido en el sector Macayapa, donde recibirán donaciones y ayudas. Asimismo, ya se encuentran alerta ante el paso de la onda tropical 48 y otras posibles eventualidades.