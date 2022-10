Anuncian Programación del VI Congreso Internacional de Saberes Africanos Americanos y Caribeños

El Comité Organizador del VI Congreso Internacional de Saberes Africanos Americanos y Caribeños, conformado por el

Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su Diáspora; Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, UBV, UNESR, UNEARTE, UPTA, UCSAR, Centro Internacional Miranda anuncian la programación general de este importante evento cuyo tema central es "Conflictos Actuales y Tendencias Políticas en el Sur Globalizante". El evento tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2022, en el marco de la FILVEN 22. Las actividades se realizarán en el Museo Boliviano (Av. Este 2 Caracas, cerca del Edificio Administrativo de la Asamblea Nacional).

A continuación el programa general, el cual puede ser ampliado en el sitio web www.saberesafricanos.net, donde pueden formalizar la inscripción vía online.

16 DE NOVIEMBRE

10.00 AM *Inauguración de la Exposición de Muñecas Afro.

10:30 AM Sesión de Instalación del VI Congreso Internacional de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños

02:00 PM Acreditación de ponentes y participantes (inscriptos por internet)

17 DE NOVIEMBRE

Hora: 09:00 AM a 12:45 PM

Conferencias Centrales

1.- Situación actual del Diferendo sobre el Territorio venezolano del Esequibo

Conferencista: Coronel (R) Pompeyo Torrealba Rivero (Venezuela)

2.- Pensamiento del Sur y su influencia en los países del Norte

Conferencista: Kandis Alana Sebro (Trinidad y Tobago)

3.-Tendencia de los movimientos republicanos en el Caribe. La experiencia de Barbados

Conferencista: David A Comissiong (Barbados)

4.- Mensaje Cultural

Hora: 02:00 PM a 06:30 PM

Sesionan Mesa 1, Mesa 2 y Mesa Multimedia

- Mesa 1: Conflictos Actuales en el Sur Globalizante

- Mesa 2: Tendencias Políticas en el Sur Globalizante

- Mensaje Cultural

18 DE NOVIEMBRE

Hora: 09:00 AM a 12:45 PM

Conferencias Centrales

1.- La izquierda y los movimientos sociales de vanguardia en Nuestra América

Conferencista: Judith Valencia (Venezuela)

2.- Los conflictos políticos actuales en África

Conferencista: Diputado General en Jefe Jesús Suárez Chourio (Venezuela)

3.- La crisis política Rusia-Ucrania/OTAN

Víctor Ternovsky (Rusia)

4.- Mensaje Cultural

Hora: 02:00 PM a 05:00 PM

Sesionan Mesa 1, Mesa 2 y Mesa Multimedia

- Mesa 1: Conflictos Actuales en el Sur Globalizante

- Mesa 2: Tendencias Políticas en el Sur Globalizante

5:00 PM

Plenaria. Revisión de la declaración del VI Congreso,

6:30 PM Lectura de la Declaración. Clausura del VI Congreso

Mensaje cultural