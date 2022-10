(VIDEO) Aruba dice que Venezuela quiere abrir la frontera sin negociar: “Nosotros no trabajamos así”

03-10-22.- La Primera Ministra de Aruba, Evelyn Wever-Croes, dijo el lunes que Gobierno de Maduro solicitó reapertura de frontera marítima con Venezuelapero sin negociar previamente las condiciones de seguridad.Wever-Croes informó sobre la situación, al tiempo que denunció que las autoridades chavistas no quieren negociar las condiciones. Por ello, la primera ministra aclaró que su administración rechazó el pedido de Caracas.“Las autoridades venezolanas nos pidieron recientemente que hagamos una declaración de que se va a abrir la frontera y luego nos sentemos a la mesa a negociar. Así no es como trabajamos”, explicó Wever-Croes a un medio local.Wever-Croes enfatizó que la negociación es necesaria para anunciar la reapertura de la frontera común. En ese sentido, consideró que de esa forma se podrán establecer condiciones que garanticen la seguridad de Aruba y Venezuela.La mandataria arubana afirmó que su país desea abrir la frontera con Venezuela, de la que dista sólo 25 kilómetros. Sin embargo, reiteró que tiene que ser un proceso “transparente” y en condiciones adecuadas.“Si anunciamos una reapertura sin tener nada arreglado, eso no es transparente y da falsas esperanzas a la comunidad. Aruba quiere reabrir la frontera, pero tiene que ser bajo condiciones bien definidas”, Wever-Croes limitada, reseñó el portal Crónicas del Caribe.La Primera Ministra recordó que “Aruba no cerró la frontera”. “En 2018, el presidente Maduro cerró las fronteras con Aruba, Curaçao y Bonaire y nos acusó de robar cobre de Venezuela”, dijo Wever-Croes, quien destacó que en 2019 se restringió nuevamente el paso.Venezuela ordenó el cierre de la frontera con las islas de los Países Bajos en el Caribe. Desde entonces, hay restricciones en los vuelos entre las dos naciones y no hay declaraciones que indiquen el cambio de esa política.