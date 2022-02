(VIDEOS) Protestan contra la detención de trabajadores y por un salario igual a la canasta básica

Jueves, 10 de febrero de 2022. El martes ocho frente a la sede principal del ministerio del Poder Popular para el Trabajo, ubicado en el lado sur del Centro Simón Bolívar de Caracas, justo frente al teatro Municipal, se concentró un grupo de trabajadores quienes expresaron su voz de protesta por la detención de obreros, quienes se encuentran privados de libertad, en muchos casos, por el simple hecho de reclamar sus derechos.



Llevamos a aporreadores y aporreadoras un resumen de las intervenciones de distintos voceros de diferentes organizaciones que hicieron acto de presencia en este acto de protesta ante la represión por parte del gobierno nacional a la clase trabajadora, así como su reclamo por un salario justo y una pensión digna igual a la canasta básica de acuerdo al artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)





Frente a la sede del ministerio del Trabajo y con un grupo de trabajadores que se trasladaron desde los tribunales Gustavo Martínez de Marea Socialista y la Liga Internacional Socialista exigió la libertad de los trabajadores presos por reclamar sus derechos.Familiar de Eudis Girot expresó: aquí estamos, más de un año protestando en las calles exigiendo la libertad de Eudis Girot y de los trabajadores presos.Estamos exigiendo la libertad de nuestros familiares porque en sus expedientes no hay nada que los incrimine, que lo único que han hecho es denunciar la corrupción y enfrentar a las mafias, tanto las del petróleo, como la del Inam y la de todos los lugares donde hemos trabajado.Hoy exigimos que nos atiendan, que la libertad de Rodney Álvarez debe ser inmediata, que la libertad de Eudis Girot debe ser inmediata, la libertad de Guillermo González debe ser inmediata.Una medida para una señora que se está muriendo, Rosa Mota, que se está muriendo en la sede del Inof y debe ser inmediata, porque los derechos humanos no son negociables.Nosotros somos seres humanos, somos venezolanos y hemos hecho lo correcto ante los ojos de Dios, ante los ojos del gobierno y ante los ojos de todo el mundo.Sólo estamos exigiendo justicia y libertad.Presidente Nicolás Maduro escuche a los trabajadores que los trabajadores hemos denunciado a la corrupción.Nosotros estamos exigiendo justicia para los trabajadores presos, libertad inmediata y plena para los trabajadores presos, presos por luchar.Estamos aquí por la libertad de los trabajadores presos.Hay en curso un proceso de negociación, de acuerdo, por arriba, entre sectores que hasta hace poco se estaban peleando el control del país y esos acuerdos a los que están llegando es sobre la base, sobre el cuero de los trabajadores, sobre las reivindicaciones y sobre las libertades democráticas de los trabajadores, señaló Ángel Arias de la Liga de los Trabajadores por el Socialismo, LTS.Los trabajadores presos no solo son del sector público, hay un problema de clase, compañeros, hay un problema contra la clase trabajadora donde el capital privado también se aprovecha de la recesión estatal, el compañero Jean Mendoza es de una transnacional de capital chileno.La división en el país no es entre el gobierno y la oposición, es entre el gobierno, los ricos, los empresarios y la clase trabajadora porque hay un frente en lo que se ponen de acuerdo para violentar los derechos de los trabajadores.Fíjense como ahora hay un discurso tanto del gobierno como de sectores empresariales, de aquellos que se sientan con Maduro, que el país está recuperándose, que Venezuela se está arreglando, que todo está bien, le pagan incluso a artistas para que digan que a cosa está bien y nosotros sabemos que la cosa no está bien.Mientras por arriba se ponen de acuerdo resulta que hay mas de 100 trabajadores presos por luchar, entonces nos quieren meter un ilusión de que la cosa están mejorando, de que la economía está avanzando pero eso es sobre la base de la destrucción de los derechos laborales, sobre la base de que los empresarios hacen lo que les da la regalada gana con los contratos, de que pagan lo que les da la gana, de que despiden como les da la gana y pueden hacerlo, entre otras cosas, porque los que se organizaron para pelear el gobierno los metió presos o las mafias de la corrupción están a sus anchas, también y convirtiéndose en empresarios porque los que denunciaban corrupción o se negaban están presos.Entonces esto es muy importante compañeros, es clave que en esta nueva situación que se abre en el país, la base es la destrucción de las libertades democráticas y no podemos permitir que nos vendan esa ilusión de mejoría.Por eso estamos aquí peleando, una vez mas, por la libertad de los trabajadores presos y por un salario igual a la canasta básica.Libertad plena e inmediata para todos los trabajadores y trabajadoras presos exigieron el pasado martes ocho frente a la sede del ministerio del Trabajo un grupo de trabajadores quienes consignaron un documento ante el despacho del ministro.Proclamando la consigna: Salario y Dignidad se acercaron a la puerta del ministerio a entregar el mencionado documento petitorio.Y no, y no, y no me quiero ir, quiero un sueldo digno para quedarme en mi país fue otra de las consignas que vocearon.Hicieron mención especial al caso de la compañera Rosa Mota, quien se encuentra en un estado delicado de salud, con una hemoglobina de 3.8, le han dado dos transfusiones en días pasados, su situación de salud es crítica, con mas de 28 años en Petróleos de Venezuela y tiene tres años privada de libertad por haberse enfrentado a sectores corruptos dentro de PDVSA, hoy se encuentra con 50 kilos menos y en estado crítico.Libertad, libertad a obreros presos por luchar, libertad, fue otra de las consignas que se oyó en la planta baja del ministerio del Trabajo.Nombraron el caso de Rodney Álvarez quien lleva mas de 10 años preso por un crimen que no cometió, exigieron su libertad plena e inmediata, que no siga la pantomima de un nuevo sexto juicio.Noticia relacionada: Concentración y marcha en Caracas insistió en exigir libertad para trabajadores presos por luchar