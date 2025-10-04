Venezuela denuncia ante presidente del Consejo de Seguridad de ONU incursión de aviones de EEUU

El Gobierno de Venezuela presentó hoy viernes (ayer) ante el presidente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vasily Alekseyevich Nebenzya, la denuncia sobre la incursión de aviones militares estadounidenses cerca de sus costas, informó el canciller venezolano, Yván Gil.

El funcionario venezolano detalló en la red social Telegram que la denuncia fue entregada por el embajador alterno de Venezuela ante la ONU, Joaquín Pérez, y detalla la "incursión ilegal de aviones de combate estadounidenses el 2 de octubre", a unos 75 kilómetros de las costas venezolanas.

"Este acto no solo representa una amenaza a nuestra soberanía nacional, sino que también contraviene las normas del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional", advirtió.

"Esta grave situación se suma a la creciente militarización del Caribe que constituye un claro hostigamiento hacia Venezuela", añadió.

En otra publicación, el canciller informó que se reunió en la ciudad de Caracas con el director para América Latina de la cancillería de Rusia, Alexander Shchetinin, a quien planteó "la preocupante situación" en la región latinoamericana y caribeña.