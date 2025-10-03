Vladimir Putin a Occidente: «Bajenle dos»

Durante su participación en el Foro de debates de Valdái, el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin exhortó a los países occidentales que adversan a su país a pensar mejor las cosas antes de continuar el asedio contra la gran nación euroasiática.

Entre las críticas de Putin a los países occidentales estuvo la manera de intentar ejercer el poder a través de mecanismos de presión, que no son cónsonos con la diplomacia actual: «Los países occidentales no pudieron resistir la tentación del poder absoluto, y hoy quieren aplicarlo y obtenerlo pasando por encima a las naciones que no comulgamos con ese accionar», expresó.

También el mandatario ruso se refirió al tema del evento, ‘Un mundo policéntrico: guía del usuario’, asegurando que un mundo multipolar ha llegado y está presente desde hace tiempo, pero cobra especial relevancia ahora. Además aseguró Putin que la política exterior es mucho más abierta y creativa, sin un curso de acción predeterminado.

Al mismo tiempo, Vladimir Putin exhortó a los líderes políticos europeos que hablan sobre una «amenaza rusa» a calmarse, dormir tranquilos y concentrarse en sus propios problemas. A su vez aseguró Putin que las discusiones del Foro de Valdái brindan una oportunidad para reflexionar sobre los cambios en la sociedad actual: «No podemos predecir el futuro, pero debemos estar preparados para cualquier cosa. La responsabilidad de todos en estos períodos de la historia es enorme».

Por último, el mandatario ruso Vladimir Putin afirmó sobre la manera como se maneja la sociedad mundial que: «el espacio global es muy dinámico, los cambios son rápidos y repentinos, y hay que responder a ellos en tiempo real. Hemos observado más de una vez que vivimos en una época en la que todo está cambiando. Y cambiando muy rápidamente».