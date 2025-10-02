Organizaciones dominicanas rechazan exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas

Las organizaciones dominicanas rechazaron la decisión del Gobierno de Luis Abinader de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, que se celebrará los días 4 y 5 de diciembre de 2025, en Punta Cana, República Dominicana.

A través de un comunicado, calificaron como "vergonzosa" la decisión del gobierno de Abinader, porque no responde a los principios de la Constitución, el Derecho Internacional, ni al espíritu de hermandad entre los pueblos.





"Constituye una sumisión servil al los dictados del Departamento de Estado de Estados Unidos de la OEA, la misma organización que en 1965 avaló la invasión de nuestro país por el ejército norteamericano", resalta el documento.

Asimismo, consideraron que Abinader actuó como "un simple gobernador de colonia", plegado a los intereses extranjeros. "Esa postura lacaya no representa al pueblo dominicano, ni a la Patria Grande, latinoamericana y caribeña", resalta la misiva.