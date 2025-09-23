(VIDEO) Llamado urgente desde Nueva York: Venezuela denunciará ante la ONU peligrosa militarización del Caribe

Desde la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que se desarrollará en la ciudad de New York, Venezuela hará en un llamado urgente denunciando la peligrosa militarización del Caribe.

«Nos encontramos en Nueva York para participar en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde haremos un llamado urgente contra la peligrosa militarización del Caribe, que amenaza la paz, la seguridad y el desarrollo de toda la región. Además, alzaremos nuestra voz en solidaridad con Palestina y con todos los pueblos que hoy luchan por su derecho a la autodeterminación»

En su canal del Telegram, el Canciller de la República, Yván Gil, compartió un video donde expresa el mensaje unificado del pueblo venezolano de exponer la verdad de Venezuela durante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Asimismo, el canciller venezolano destacó que en la Asamblea General de la ONU se debatirán otros temas a parte de la militarización en el caribe, siendo uno de ellos el tema Palestina.

Además Gil destacó que Venezuela tiene una agenda intensa de trabajo en New York, en defensa de la paz , la soberanía y los valores de la carta de la ONU. estos temas serán debatidos también la Celac, el Grupo de Amigos de la ONU, y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).