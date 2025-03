Trabajadores de Maderas del Orinoco exigen a la empresa reincorporarlos a sus puestos

Trabajadores de Maderas del Orinoco Credito: C.Caroní

31-03-25.-Un nutrido grupo de trabajadores despedidos de Maderas del Orinoco exigen que se respete su derecho al trabajo, y solicitan ser reintegrados en sus puestos laborales de manera inmediata, reportó el portal Correo del Caroní.



Glendy Jaramillo, uno de los afectados, asegura que enfrenta un despido directo por parte de la Inspectoría del Trabajo, y que desde hace 2 meses le suspendieron el salario, no recibe la bolsa de alimentos ni la proteína, entre otros beneficios.



“Exigimos que nos reintegren a nuestro puesto de trabajo, porque estamos muchos compañeros en nuestras casas. No es por culpa de nosotros mismos, sino por culpa de la empresa, porque desde cuando entró la pandemia a la mayoría de nosotros nos mandaron para la casa ganando un salario mínimo, y en verdad existe la disponibilidad de nosotros de reintegrarnos a nuestras áreas operativas”, indicó.



Alega que Liseth Álvarez, presidenta de la empresa Maderas del Orinoco, ha negado que en la estatal haya hostigamiento contra los empleados o irregularidades.



“Ha dicho que nunca fui despedido, cuando en la Inspectoría del Trabajo tengo una calificación de despido y ahora dice que la Inspectoría Alfredo Maneiro no tiene competencia, y si no tiene competencia cómo es que ahora me califica y también me cercena mis derechos como trabajador”.



Asegura que Álvarez “miente descaradamente arropándose en su cargo”, y la acusa de difamarlo al alegar que le hizo varios llamados y el trabajador se negó a asistir a su área laboral para cumplir con sus funciones. “En ningún momento he recibido por parte de la empresa ninguna notificación y ningún llamado”, afirmó.



Reiteró que son muchos los compañeros afectados con calificación de despido cuando hay inmovilidad laboral en el país.



“Sabiendo que hay inmovilidad laboral, violan las leyes y esto lo denunciamos públicamente para hacer saber todas las irregularidades que están pasando dentro de la empresa, aunque luego lo desmientan desde sus despachos”.



Finalmente manifestó que como trabajadores exigen no más acoso laboral por parte de la compañía y por parte del patrono que es Estado, quien lleva la administración desde hace 6 años.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 570 veces.

La fuente original de este documento es:

C.Caroni (https://correodelcaroni.com/laboral-economia/trabajadores-de-maderas-del-orinoco-exigen-a-la-empresa-reincorporarlos-a-sus-puestos/)