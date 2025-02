Sidoristas no requeridos piden “meterle la lupa” a las áreas de salud y subcontrataciones

12-02-25.-Trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) que figuran bajo el estatus de “no requeridos” protestaron frente al holding para exigir a las autoridades nacionales “meterle la lupa” al Hospital de Trabajadores de Guayana, la falta de insumos médicos y la contratación de personal para reemplazarlos en sus áreas laborales, mientras ellos continúan fuera de planta.



Según lo relatado por los trabajadores, ya agotaron todas las vías y medios de reclamo de forma regional, consignando documentos tanto en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) como en Sidor; en este sentido se dirigieron directamente a la administración de Nicolás Maduro a quien solicitan respuestas urgentes.



“Venimos pasando un viacrucis, necesidad, hambre, desidia. La empresa Sidor, el Gobierno nacional y la CVG nos tiene en estas circunstancias. Estamos trayendo dos notificaciones, una para el presidente de la CVG, Héctor Silva, y otra para el vicepresidente, mayor general Santiago Infante. Unas comunicaciones donde plasmamos las necesidades y carencias que presentamos los trabajadores con salario protegido. Estamos agotando las vías legales y contractuales por haber. El presidente de Sidor ha hecho caso omiso a nuestras denuncias, al llamado que le hemos hecho para reunirnos, a la problemática que venimos presentando nosotros desde hace cinco años. Cinco años pasando hambre, necesidad y todos los horrores que pueda pasar una persona que devenga un salario de un 30%”, expuso Armando Simosa.



Hasta 35 años de trabajo a la calle



En el marco de la pandemia de COVID-19, durante el año 2019, la CVG decidió sacar de planta al menos a 8 mil trabajadores, presuntamente, para evitar la saturación en las áreas de trabajo y laborar de forma controlada por la contingencia.



Por su condición de “no requeridos” estos empleados perdieron beneficios y sufrieron una reducción salarial del 70%, quedando con un salario de solo el 30% de lo que percibe un trabajador activo. Actualmente, casi cinco años después y superada la pandemia, los sidoristas continúan fuera de sus puestos laborales.



“¿Quién vive con ese salario? ¿Usted presidente, Sandi Villarroel? Que se ha portado déspota con nosotros. ¿Sus hijos en diciembres se comieron una hallaca? ¿Sus hijos se vistieron como los de nosotros? Nosotros no tuvimos felicidad en diciembre, no tuvimos hallacas ni regalos para nuestros hijos. Nuestras familias se están muriendo de hambre. Vamos a dirigirnos a Caracas a visitar todos los entes correspondientes. Vamos a denunciar públicamente en Caracas todas las aberraciones que le vienen haciendo a los trabajadores. Recientemente hubo tres fallecidos en la empresa Sidor debido a la inseguridad que reina. No hay técnicos de seguridad, no hay Inpsasel. Los trabajadores van con las botas rotas, las camisas perforadas y trabajan hasta 15 horas”, prosiguió Simosa.



Leandro Quijada, trabajador con más de 30 años en Sidor, denunció la forma en la que ha perdido sus beneficios, así como su lugar dentro de la empresa. Rechazó, además, la falta de medidas de seguridad laboral en las plantas que resultan en casos fatales como la muerte del trabajador Seferino Silva en enero del 2024.



“El Presidente de la República, que vino en diciembre, aprobó la tarjeta de alimentación de los 100 dólares para trabajadores no requeridos. La gerente de Talento Humano decía que eso era inviable y se hizo porque el presidente escuchó el clamor de los trabajadores. Los administradores continúan el mismo libreto de Pedro Maldonado y Néstor Astudillo: meten contratas violentando nuestros puestos de trabajo cuando están atentando contra la manutención de nuestras familias. Tenemos derecho a la salud, al trabajo y a todos los beneficios porque continúa la misma discriminación. Ellos dicen que ellos mandan aquí y usted, presidente, manda allá. Es hora de que manden una comisión de alto nivel para que hagan una auditoría en caliente para ver qué está pasando en Sidor. Están atentando contra la salud, el HCM que era cláusula 100 de nuestra convención colectiva”, manifestó Quijada.



Estas declaraciones hacen referencia a la orden ejecutada por Nicolás Maduro de pagar un beneficio alimentario de 100 dólares a trabajadores desincorporados, quienes habían sido excluidos de ese beneficio entregado en marzo del año 2024. Esta orden se ejecutó en el marco de la campaña presidencial durante junio del mismo año. A su vez, el mandatario aseguró que las incorporaciones se harían según subieran los índices de productividad.



Para 2022, Correo del Caroní entrevistó al entonces presidente de la CVG, Pedro Maldonado, hoy detenido por corrupción, quien explicó que la falta de ingresos se debía a la paralización de áreas de trabajo en la empresa; sin embargo, los denunciantes afirman que se han ingresado contratas externas para sustituirlos en sus oficios.



Salud: el talón de Aquiles de la gestión de Héctor Silva



Desde el inicio del 2025, Correo del Caroní ha procesado al menos seis denuncias sobre la falta de atención médica para personal de la CVG.



Recientemente, el Bloque de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes de la CVG tuvo que denunciar para entablar comunicación con la gerencia de la corporación para llegar a una serie de acuerdos que abarcan aspectos básicos que no funcionan en el hospital como comprar ambulancias, dotar la farmacia y agilizar la obtención de citas.



Para este año, los trabajadores se han mostrado sumamente críticos con la gestión de salud hecha por Héctor Silva, quien presidió la junta interventora de la CVG y fue ratificado en el cargo para un nuevo período.



“También los trabajadores activos están pasando por unas malas condiciones en el tema de salud, ya que el Hospital de Trabajadores no tiene las funciones para atender a una amplia cantidad de trabajadores. Tuve una emergencia allí y no había insumos ni medicina. Debía ser intervenida de manera urgente y me querían enviar para mi casa. Yo le hago un llamado al Presidente de la República; al presidente de Sidor, Sandi Villarroel. También denunciamos las jubilaciones forzosas, ahorita la liquidación que le dan a un trabajador oscilan entre los 3 mil y 5 mil dólares. ¿Qué hace un trabajador con más de 60 años enfermo y con patologías con eso? Se te va en medicamentos en tres meses. ¿Cómo solucionar una enfermedad si no tienen un hospital ni insumos? Metan la lupa con el tema de salud, estamos viviendo un caos. 1.500 trabajadores fallecidos entre el año pasado y lo que va de este año. Necesitamos que se resuelva el problema de inmediato. Sean responsables, dé la cara a los trabajadores. ¿Para qué los colocaron en ese puesto? Gastando el dinero arreglando las oficinas y la gente muriéndose en el hospital”, vociferó Carmen García.



En la cláusula 100 de la contratación colectiva de Sidor se aborda el derecho al servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) el cual fue sustituido por la construcción de centros de salud propiedad de la estatal; no obstante, desde tras cuatro años de la inauguración del Hospital de los Trabajadores de Guayana, los beneficiarios aseguran que es necesario tomar otras medidas para resolver la problemática que afecta a más de 200 mil personas incluyendo trabajadores y sus familias.



Actualmente la CVG cuenta con una aseguradora para casos de emergencia; sin embargo, el personal reclama que está no da respuesta a sus casos, impidiendo que puedan usar el servicio.

