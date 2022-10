Trabajadores de Café Fama de América en Barquisimeto denuncian públicamente condiciones laborales infrahumanas

04 de octubre de 2022.- A nuestra redacción llega una denuncia realizada por trabajadores de Fama de América desde la sede de Barquisimeto. A continuación ofrecemos la carta pública en la que explican su situación laboral.

Trabajadores de Café Fama de América en Barquisimeto denunciamos públicamente condiciones laborales infrahumanas

Nosotros los trabajadores de la Sede Barquisimeto de Fama de América S.A. queremos denunciar ante la opinión publica, las vulneraciones y amenazas que hemos sufrido desde hace mas de un año por parte de la presidencia de la CVC, Encabezada por el Ciudadano Alfredo José Mora Álvarez, así como la Gerencia de Recursos Humanos de la empresa, dichas acciones han incluido la suspensión de beneficios contractuales por periodos de más de 5 meses, la solicitud a los trabajadores de que cubran con sus recursos el traslado de los beneficios cuando estos son aprobados, la amenaza constante de cierre de la sede, sin importar el fuero maternal de algunos trabajadores, así como la condición de 3era edad que tienen otros.

Aunado a lo antes dicho, se ha solicitado de manera constante respuesta a las autoridades de la empresa a fin de reactivar producción de la sede, se les han pasado propuestas de Potencialización del Almacén, el cual cuenta con una planta Clasificadora de café la cual selecciona el grano de café verde o crudo por tamaño, peso y color.. para mejorar la calidad del café que va a torrefaccion y para exportación.. contábamos con una máquina trilladora y la respuesta ha sido el desmantelamiento de equipos (trilladora) inicialmente instalados para funcionar en ella. En pleno inicio de cosecha de café y la reactivación de las exportaciones quieren hacer un cierre ilegal de la sede.. atentando con la estabilidad laboral de los trabajadores que están siendo objeto de dichos atropellos.

Aunado a esto, las condiciones a las que nos han sometido son verdaderamente de grave violación a los más elementales derechos laborales. No nos envían insumos para la limpieza e higiene, ni para cumplir con las normas de Bioseguridad, la sede está totalmente desasistida, no han fumigado desde hace más de 2 años, no han pagado los servicios de aseo, electricidad y agua, no compran agua potable, nos quitaron el beneficio de café de consumo, las canales y el techo del almacén están en malas condiciones porque apenas llueve se inunda el almacén y nos toca limpiar el agua tanto en galpones cómo en las oficinas.

No nos envían uniformes desde hace más de 5 años, no nos dotan de papel higiénico, ni jabon líquido, desinfectante, cloro, ni bolsas para recoger la basura.

Por todo lo antes expuesto solicitamos a las autoridades nacionales garantizar la protección de los trabajadores y el acceso a sus beneficios, así como el cese del acoso y amedrentamiento que de manera ilegal y consistente han llevado adelante estos ciudadanos.

Trabajadores Fama de América Barquisimeto

Arelys Riera

Carlos Colmenarez

Iris Mogollón

Netzer Timaure

Rosangel Torrealba

Juan Querales

Francisco Gil

Margarita Zabala

Dennys Piña