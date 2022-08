Pedro Eusse (PCV): La única manera de que los trabajadores recuperen sus derechos es luchando juntos sin importar su militancia política

Pedro Eusse, miembro del Buró Político del Comité Central del PCV Credito: CP

27-08-22.-“Mucha parte de la militancia del gobierno está sufriendo y está identificándose más con lo que estamos haciendo”, asegura el secretario general de la CUTV



Dos palabras reitera Pedro Eusse, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV): juntos y unidos. En las protestas laborales Eusse las pone en práctica, porque coincide con personas con las que puede tener profundas diferencias políticas, pero convencido de que la crisis venezolana necesita iniciativas conjuntas.



“Es muy importante que todos asumamos que la única manera de que los trabajadores puedan recuperar los derechos que están siendo destruidos, puedan frenar y revertir la política laboral, es luchando juntos, unidos, sin importar militancia política ni simpatías ideológicas, ni cultos religiosos; sin importar de qué organización sindical o gremial es militante. Eso es lo que nosotros estamos promoviendo y demostrando con nuestra participación”, enfatiza Eusse.



A los señalamientos que hace el oficialismo contra el PCV la respuesta de Eusse no se hace esperar. “Es una manipulación que están usando los medios de manipulación informativa, de comunicación, de los que tienen el monopolio absoluto, para instalar en la mente de sus bases que no deben participar de ninguna manera en estas acciones, que no deben acompañar a estas organizaciones, incluyéndonos, porque se supone que somos ‘traidores’ y ‘estamos al servicio del imperio’. Pero no es más que una manipulación retórica para incidir en su militancia”



Eusse -quien conversó con contrapunto.com durante la marcha contra el instructivo de la Onapre realizada el martes 23 de agosto- afirma, no obstante, que lo que califica como manipulación “va demontándose por la fuerza de la realidad”. Como lo señala, “cuando ellos dicen que somos tarifados están diciendo que son tarifados los viejitos, los pensionados y jubilados que están peleando por una pensión; los trabajadores y trabajadoras que están sobreviviendo con salarios miserables que no alcanzan para nada”.



Califica como absurdo que se los quiera acusar de tarifados: “Mucha parte de la militancia del gobierno está sufriendo y está identificándose más con lo que estamos haciendo”.



La CUTV y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora “estamos auspiciando la más amplia unidad de acción de la clase trabajadora, y eso nos ha llevado a propiciar reuniones con todos los factores que están convocando movilizaciones”. Hasta ahora “no estamos planificando juntos ni estamos dirigiendo juntos las movilizaciones; tenemos que lograr una fuerza unida que sea capaz de conducir la lucha nacional y hacerla cada vez más fuerte”. Con esto, indica, buscarán “echar para atrás esta política, derrotarla, y seguir acumulando fuerzas, porque no se trata de echar para atrás alguna que otra medida” sino de “echar para atrás toda una concepción, toda una estrategia de Estado, que es imponer la tiranía del mercado”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 331 veces.

La fuente original de este documento es:

CP (https://contrapunto.com/nacional/politica/pedro-eusse-la-unica-manera-de-que-los-trabajadores-recuperen-sus-derechos-es-luchando-juntos-sin-importar-su-militancia-politica/)