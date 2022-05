Trabajadores dieron un paso más en su camino para ser escuchados directamente por Maduro

26-05-22.-Universitarios, pensionados, jubilados y obreros de Supra-Caracas se unieron en una sola protesta, este miércoles 26 de mayo, en la esquina de Carmelitas. Una barrera policial se atravesó entre ellos y su aspiración de llegar al Palacio de Miraflores y ser recibidos por el mandatario nacional. Exigen que se derogue el instructivo Onapre

Solo dos cuadras -y una barrera policial equipada con escudos antimotines- separaron a varias decenas de trabajadores de las puertas del Palacio de Miraflores este miércoles 25 de mayo. Luego de varias semanas de entrega de documentos en varias instituciones sin obtener respuesta, los gremios y sindicatos decidieron acudir a la cabeza del Ejecutivo: el mandatario Nicolás Maduro. Por eso, en la esquina de Carmelitas se escucharon reclamos, imprecaciones y comentarios durante las más de dos horas en las que la avenida Urdaneta estuvo cerrada por la manifestación.

Los trabajadores de Supra-Caracas, servicio de recolección de desechos sólidos de la alcaldía de Caracas, los trabajadores de la UCV y de otras universidades, los dirigentes de la Coalición Sindical Nacional. Pensionados y jubilados se unieron a reprochar las políticas salariales del gobierno y lograron unirlos a todos -chavistas, exchavistas, opositores- en un reclamo nacional que se masificó aún más con la protesta de este miércoles: la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y el mejoramiento de las condiciones salariales.

"Y vengan, y vengan, y vengan compañeros que se está levantando el movimiento obrero", corearon los trabajadores. "Estamos aquí defendiendo la Constitución, la Carta Magna y los derechos de la clase trabajadora. Estamos exigiéndole al Presidente de la República que tome cartas en el asunto", enfatizó Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV (Sinatra-UCV). Sánchez narró las gestiones que han hecho para exigir que se restituyan sus derechos laborales, y que incluyen reuniones con el Ministerio de Finanzas.

El instructivo de la Onapre "está arrebatándoles a los trabajadores entre 40% y 70% de su salario, y esa es una situación que no podemos aceptar", subrayó Sánchez. "Puede este gobierno haber cambiado su ideología, puede este gobierno convertirse en los papás del neoliberalismo, pero los trabajadores no vamos a permitir que carguen sobre nuestros hombros el peso de una crisis que nosotros no creamos".

"Nos están mareando", alertó Tulio Olmos, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv). ¿Hacia dónde lleva ese "mareo"? "A ganar tiempo, porque cada vez nos dan más evasivas, cada vez evitan darnos una respuesta concreta, pero además lo que en realidad está reflejando este mareo es que el gobierno no pareciera darle importancia a desmejorar los salarios de un sector tan importante como las universidades, de un millón de personas; y si agregamos al sector público estaríamos hablando de tres millones", analizó Olmos.

Carlos Osorio se vino de Maracay para "decirle unas cosas" a Magaly Gutiérrez, presidenta del IVSS y ministra de Salud. "Cada vez que uno viene para la sede, lo vacilan. Dicen que van a pagar una cosa y después no la pagan. Nosotros les pedimos, de todos los que salieron jubilados desde 2016, que rectifiquen. Yo salí en 2017 jubilado y me dieron 2 mil bolívares, y con el cono monetario me bajaron a 2 bolívares". Osorio expresó a Gutiérrez "que la puso el presidente Maduro, pero nosotros la podemos quitar. No me gusta que usted vacile a los abuelos, ni a los activos".

El desahogo de Juan Tovar, obrero universitario, fue realmente muy sentido. "Señor presidente, su campaña fue la lucha de un presidente obrero. El pueblo votó por usted en representación del señor Chávez, que lo puso a usted como obrero, el primer presidente obrero. Usted ha dado una patada a todos los obreros. Tiene una política neoliberal y hambreadora, negociando a espaldas de los trabajadores", acusó.

"Le pedimos a Maduro que sea serio. Que se comporte como un compañero obrero, como fue él, en el sindicato del Metro de Caracas, porque él era chofer de Metrobús. Yo lo conozco de cuando era chofer de Metrobús y se reunían en la estación de Caño Amarillo", expresó Tovar. "Usted negocia con la burguesía a espaldas de los trabajadores. Usted manda a meter presos a los trabajadores que luchan". Y prosiguió: "Usted se convirtió en un gobierno burgués, al servicio de las grandes trasnacionales, al servicio de los empresarios que han querido explotar a los trabajadores".

-¿Cuánto gana usted?

-Yo no sé cuánto gano. En marzo me pagaron una cifra, en abril me pagaron otra cifra y en mayo me pagaron otra cifra. No nos pagan las reivindicaciones del contrato colectivo. Se nos eliminó la prima por hijo, la prima por hogar; nos bajaron la prima de antigüedad, la de profesionalización. UN obrero que estudie y se quiera preparar no vale la pena, porque mientras más estudies más golpeado eres.

A pesar de que el gobierno, en el diálogo social (con OIT), se comprometió a erradicar las tablas Onapre, hoy "estamos denunciando lo mismo, porque en las últimas tres quincenas que han pagado les han cercenado el beneficio a los trabajadores públicos", reiteró Emilio Negrín, defensor de derechos humanos e integrante de la central sindical Codesa.

La voz de los trabajadores de Supra-Caracas también se oyó en la esquina de Carmelitas. Gaudi Rojas se preguntó "cómo es posible que el Ejecutivo Nacional, después que nos dignifica el salario, nos lo viene a mochar".

Los trabajadores universitarios "están haciendo lo que les corresponde de acuerdo con la Constitución, que es el reclamo y la exigencia de nuestros derechos", destacó Héctor Moreno, directivo de la Apucv. "Hemos estado, de manera pacífica, apelando a la racionalidad del ejercicio de los trabajadores con el patrono, a efectos de rediscutir una cosa que los trabajadores encontramos que es regresiva y que lesiona las condiciones de trabajo y de vida del sector universitario", sentenció Moreno.

La marcha de los trabajadores no llegó a Miraflores, pero se aproximó a dos cuadras del Palacio presidencial. Una comisión se reunió con representantes del gobierno y dejó constancia de ello. Insisten en que Maduro debe escucharlos y aplicar correctivos. Como lo aseveró Eduardo Sánchez, "aquí el corte es parejo para la clase trabajadora" y por eso esperarán los 15 días reglamentarios -para tener una respuesta- y, de lo contrario, llegar aún más lejos.