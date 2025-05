Maduro asegura que Venezuela "no depende de licencias" para mantener producción petrolera

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Credito: Archivo

31-05-25.-El presidente, Nicolás Maduro, consideró este viernes que Venezuela «no depende de licencias», luego de que el martes expirara el permiso que Washington había concedido a la estadounidense Chevron para operar y exportar crudo desde el país.



«Venezuela no depende de licencia. A nosotros nadie nos tiene que dar licencias para respirar, para vivir, para andar, para caminar, para existir», dijo Maduro durante la inauguración de una sala de control de monitoreo de producción de las empresas mixtas, transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).



Durante el acto, el primer mandatario conversó con trabajadores de Petropiar y Petroboscán, dos compañías en las que estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) comparte participación con Chevron, que a partir de ahora solo cuenta con un permiso para operaciones esenciales de mantenimiento, que le prohíbe realizar nuevas inversiones, así como producir o exportar crudo desde este país.



Por su parte, el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, respaldó la postura del jefe de Estado venezolano, al insistir en que la petrolera no depende de autorizaciones extranjeras.



«Ratificamos que no dependemos de ninguna licencia. Nosotros dependemos del esfuerzo que hagamos como trabajadores venezolanos para aportar esos barriles que significan energía, energía que simplemente va a apalancar el crecimiento económico que venimos experimentando en la economía venezolana», expresó.

