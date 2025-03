Marco Rubio: "Si algún venezolano deportado a El Salvador resulta no ser del Tren de Aragua, pueden deportarlo a Venezuela"

Si se revela que algún venezolano trasladado a El Salvador no es miembro del Tren de Aragua, pueden deportarlo de regreso a Venezuela, así lo señaló El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, según informan medios internacionales.

«Supongamos, y no digo que sea así, porque creo que hay mucha certeza de que cada uno de ellos era exactamente así. Pero si resulta que uno de ellos no lo es, entonces simplemente está ilegalmente en nuestro país, y los salvadoreños pueden deportarlo a Venezuela, aunque, para empezar, no se suponía que estuvieran en nuestro país».

Esto se genera debido a que la prensa internacional manifiesta que no hay evidencia concreta de que todos los enviados a la cárcel salvadoreña sean miembros confirmados del Tren de Aragua.

Asimismo, puntualizó que el Tren de Aragua es uno de los grupos más peligrosos que jamás haya estado operando dentro de los Estados Unidos de América.

«Increíblemente bien organizado, violento, quiero decir, increíblemente violento. Algunos de ellos estaban en Guantánamo camino a la deportación. Los guardias militares que los vigilaban decían: Estas son las peores personas con las que hemos interactuado», comentó Marco Rubio en conversación con los periodistas.