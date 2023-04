(VIDEOS) Cabello: "En la conferencia de Bogotá no se llegó a un consenso por EEUU"

Diosdado Cabello reveló que en la Conferencia Internacional sobre Venezuela promovida por el presidente colombiano Gustavo Petro no se llegó a un consenso porque los representantes del Gobierno de Estados Unidos se negaron a firmar.



“Al final ahí no se sacó un documento de consenso porque EEUU no quiso firmar y EEUU fue derrotado ahí y ellos no quisieron firmar”, indicó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela durante la edición 428 de su programa Con el Mazo Dando.



Recordó que, antes de instalarse este encuentro al que acudieron representantes de 20 países, Venezuela señaló sus exigencias para promover una agenda de diálogo con los sectores del extremismo opositor.



“Estos son los puntos de Venezuela, el presidente Petro debe haber leído estos puntos porque él los conoce: levanten las sanciones, busquen la plata que nos han robado, regresen todos los activos, cumplan el acuerdo firmado en México, paralicen todos los ataques en tribunales internacionales y liberen a Alex Saab junto con todos los prisioneros que tienen nuestros”, enfatizó.



EEUU juega al chantaje



Indicó que EEUU ha manifestado que su plan es levantar las sanciones solo si Venezuela cumple con sus exigencias que asomó no son de tipo electoral como lo señalan mediáticamente.



“‘Cronograma electoral’, eso viene; ‘elecciones transparentes y confiables’, siempre lo son; ‘actualización del padrón electoral’, siempre se hace; ‘observación internacional’, aquí viene Raimundo y todo el mundo. Nosotros no tenemos problemas con esto, pero para sentarnos a ejecutar algunas cosas se deben cumplir los cinco puntos que ya dijo el compañero presidente Nicolás Maduro”, recalcó.



Denunció las pretensiones que el Gobierno de Estados Unidos oculta tras sus exigencias asegurando que cumplirán después que Venezuela cumpla.



“¿Qué es lo que ellos quieren? Que nosotros hagamos todo y si las elecciones son en agosto de este año, entonces ellos levantan las sanciones en junio, no hermano, levanten las sanciones primero y después hablamos”, zanjó.



“¡No vamos a claudicar!”



Desestimó que exista posibilidad de retorno a los diálogos de México sin que se cumplan las exigencias de Venezuela, al tiempo que ratificó la disposición al diálogo del Gobierno “con quien sea y donde sea”.



“El presidente Nicolás Maduro ha hecho más de dos mil llamados a diálogo nacional porque nosotros podemos conversar con quien sea, a la hora que sea, si quieren los dejamos poner el tema, le damos esa ventaja, pero la oposición venezolana y la extranjera, ha creído que cuando nosotros llamamos al diálogo es porque queremos entregar el poder, yo no sé dónde sacaron ellos eso, pero aquí le caen a coba a los gringos y a los europeos: ‘llámenlos que ellos están listos para irse’”, afirmó.



Subrayó que estos llamados a diálogo del Gobierno, lejos de ser para claudicar, son para dejarle claro al imperialismo norteamericano y a sus lacayos europeos y nacionales que esta Revolución llegó para quedarse.



“Diálogo todos los días invita el compañero Nicolás Maduro, pero nosotros no vamos a diálogo para capitular, se lo hemos dicho a Raimundo y todo el mundo, el que le diga esto le está mintiendo”, advirtió.



CPI instrumento de EEUU



Cabello denunció que entre las acciones contra Venezuela que promueve Estados Unidos usa a organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) con agentes como el fiscal Karim Khan.

“La CPI es manejada por Estados Unidos con un fiscal designado por ellos solo para perseguir a Venezuela; el señor este Karim Khan. Para este señor su única preocupación es perseguir a Venezuela”, afirmó.“Por honor-es que no tienen honor en verdad-, el debería inhibirse porque él tiene una predisposición contra nuestro país muy clara”, dijo.Asimismo, sostuvo que el reciente caso que se adelanta en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el territorio Esequibo fue ordenado por Estados Unidos.“El tema de nuestra Guayana Esequiba, fue ordenado por Estados Unidos y si ellos lo ordenaron lo pueden parar”, indicó.