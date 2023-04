Avión venezolano secuestrado en Argentina: ¿se consuma el despojo?

En la mañana del miércoles 29 de marzo fueron encendidos los cuatro motores General Electric del gigantesco Boeing 747-300 de la empresa estatal venezolana EMTRASUR, retenido en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, desde junio de 2022, por las bochornosas decisiones de jueces ligados a la oposición de derecha en Argentina, con el auspicio de la cúpula de la comunidad judía alineada con Israel. ¿Labores de mantenimiento de rutina o el preludio de un final?



En febrero de este 2023, el periodista Jorge Elbaum, analista de CLAE, alertó en el portal argentino El Cohete la Luna, que el juez federal Federico Villena, el mismo que retuvo por varios meses a la tripulación del avión -a la que tuvo que liberar por falta de toda prueba incriminadora de algo- autorizó a la agencia de seguridad estadounidense US Marshalls a que realizara tareas de mantenimiento sobre la aeronave, estacionada en la cabecera oeste de una pista en desuso del principal aeropuerto argentino.



Elbaum explica que estas “tareas de mantenimiento” se realizaron sin el visto bueno de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a cargo de la seguridad del aeropuerto. El juez Villena es un nombrado por el anterior gobierno de Mauricio Macri. Los referentes actuales del macrismo fustigan a la PSA a la que acusan de fuerza “kirchnerista”.



La intervención de los Marshalls fue reclamada en octubre del año pasado por un juez de Columbia, en Estados Unidos, quien pidió que le lleven el avión venezolano a su jurisdicción.



Según la Corte de Columbia la venta de la aeronave, antes propiedad de la iraní Mahan Air, al estado venezolano viola una ley (estadounidense) que exige que la compra-venta de bienes fabricados con tecnología de Estados Unidos, como los Boeing, sea autorizada por ese país.



Según especialistas en derecho aeronáutico, esta medida no se justifica a nivel internacional, donde los aviones cambian de dueño en operaciones avaladas por organismos internacionales, y no por el país donde se construyeron los aparatos. De hecho, el avión secuestrado en Buenos Aires tiene matrícula venezolana: YV-3531.



Silencio del gobierno argentino



El gobierno argentino tiene la potestad de ordenar la entrega del avión a su dueño reconocido, el Estado venezolano. “La Argentina tiene muchos argumentos para rechazar el pedido (de incautación estadounidense, dijo en octubre a la agencia NA Maximiliano Rusconi, ex fiscal general de la Procuración General de Argentina y ahora abogado de EMTRASUR en Buenos Aires.



Para Rusconi, Argentina “no debería decir nada” sobre el reclamo de Estados Unidos, que debería resolverse entre ese país y Venezuela. “Vaya y reclame a Venezuela, pero no hay razones para que Argentina retenga el avión”, indicó.



En fuentes conocedoras del caso, dicen que la puesta en marcha de los motores del Boeing venezolano son solo “labores de mantenimiento”, que se realizan por orden del juzgado de Vilena.



Un encendido de motores justo cuando el presidente argentino Alberto Fernández (precandidateado para la reelección este mismo año) se entrevista en Washington con Joe Biden, que suma a otras coincidencias temporales. Por caso, el secuestro del avión que comienza la saga escandalosa, coincidió con la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en la que a Fernández le tocó hablar en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).



La toma de posesión de los US Marshalls sobre el avión venezolano coincidió con la cumbre de la CELAC, en Buenos Aires, en enero de este año, la misma a la que no concurrió el presidente Nicolás Maduro tras denunciar que se preparaba una provocación de la derecha argentina para empañar su visita y la cumbre toda.



¿Volará pronto el Boeing venezolano? ¿Hacia cuál destino? ¿Se consumará un despojo grotesco o ocurrirá un acto de reparación soberana? El destino del avión venezolano es un episodio especial de las medidas coercitivas unilaterales en curso. Y es simbólico. Una dimensión que no se puede perder de vista.



Marcos Salgado de Resumen Latinoamericano.