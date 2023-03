(VIDEO) Rafael Correa rechazó las sanciones económicas contra Venezuela

El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, resaltó este jueves el fracaso de la aplicación de las políticas neoliberales en América Latina y el Caribe y a la par resaltó la resistencia del pueblo venezolano ante el bloqueo norteamericano.



Bloqueo contra Venezuela



Correa dijo, por otra parte, que las consecuencias del bloqueo contra Venezuela es muy fuertes, considerando que el ingreso petrolero era 52,609 millones de dólares en el 2013 y para el año 2020 pasó a 743 millones, lo cual es 70 veces menos. «Algo muy grave".



Celebró que Venezuela lleva 9 años de bloqueo y «sigue resistiendo lo que ya es una victoria, el imperialismo hizo mucho daño pero no lograron derrotar a Venezuela».



«Vaya ridiculez, ¿verdad? Un país como Venezuela resulta que es una amenaza para la mayor potencia de la historia de la humanidad», dijo el exmandatario ecuatoriano.



Indicó que, de las «929 sanciones» tomadas por EE.UU., la Unión Europea (UE) y «otros países», 765 son directas contra «personas y empresas».



Economía neoliberal fracasó



Correa, aseguró durante el acto oficial en conmemoración del «Día del Antiimperialismo Bolivariano», que la economía neoliberal impone y proponen la movilidad de mercancías a través del libre comercio, pero sanciona y criminalizan la inmigración y no impulsa la movilidad laboral.



En ese mismo sentido enfatizó que «mucha veces consideramos las reglas capitalistas como sinónimos de "civilización", lo cual convierte al capitalismo en un sentido común difícil de derrotar.



También expresó en su intervención –Correa- que el neoliberalismo no pone reglas para pagar el consumo de bienes ambientales que consume el Primer Mundo, sin embargo, constantemente impone reglas para el consumo de los bienes en el Tercer Mundo, lo cual es una "gran hipocresía".





Puntualizó que el sistema neoliberal se ha construidos como un sistema hegemónico donde todo está en función del gran capital llegando incluso apropiarse del derecho público, como funciona en algunos países de la región latinoamericana y caribeña.En particular, enfatizó que «este abuso del derecho por parte de los países que propugnan el neoliberalismo ha tenido efectos muy graves en Venezuela pues ha repercutido en una crisis de inversión petrolera y de ingresos financieros».