Padrino: Trump financió una guerra contra Venezuela

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, enfatizó este viernes que la administración del expresidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, financió una guerra contra Venezuela, con el fin de crear escenarios para la invasión.



A través de su cuenta en la red social Twitter, Padrino López mostró un extracto del libro escrito por el exsecretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, quien aseveró que el plan de Trump era «hacerle la vida tan miserable» al Gobierno Nacional, para que las fuerzas militares hicieran «un trato con la oposición».



«Esperábamos hacerle la vida tan miserable al régimen para que Maduro y sus matones tuvieran que hacer un trato con la oposición (…) En varios momentos, el presidente Trump, John Bolton y yo sugerimos la opción militar para Venezuela», refiere uno de los fragmentos del libro Never Give An Inch.



Al respecto, el ministro Padrino López señaló que esto es «otra confesión» por parte de los miembros del Gabinete de Trump



«Otra confesión de quien fue Secretario de Estado en la administración Trump: contemplaron invadirnos y financiaron una guerra contra Venezuela contando con la facción subversiva que ha tratado por medios no democráticos alcanzar el poder político ¡Qué descaro! ¡NO LO LOGRARÁN!», escribió en la red social.





Cabe recordar que, este jueves, la Asamblea Nacional anunció el inicio de una investigación sobre las revelaciones realizadas por exsecretario de Estado en su libro, por ser un relato sobre los planes macabros gestados en contra de Venezuela.