Vladimir Acosta: "Seguimos en colonia y los más grave es que no nos damos cuenta"

10.11.21 - Como parte de la programación de la 17 edición de la Feria Internacional de Libro en Venezuela 2021, este miércoles se realizó una entrevista al escritor venezolano, Vladimir Acosta, sobre su libro “ Salir de la colonia”.



Durante la entrevista en el programa «Las formas del libro» con Raúl Cazal, Acosta, escritor homenajeado durante esta FILVEN 2021, expresó que su obra salió de la idea de presentar el tema de la colonización como una idea que se pueda debatir, para intentar darle una solución y crear conciencia del problema que hay en América Latina.



“Yo entendí desde hace mucho tiempo que seguimos en la colonia y los más peligroso, los más grave, que en el libro trato de demostrar con mucho detalle y con muchos hechos históricos, es justamente que los Estados Unidos se propone capturar la mente y los corazones de los países que dominan, como es el caso de América Latina”.



Indicó que el asunto “es sumamente grave y esta colonización está afectando nuestra identidad, nuestro idioma, nuestro gentilicio” .



En el encuentro, Acosta señaló que en el continente este tema se ha vuelto algo normal para todos y sobre todo la penetración cultural, religiosa. “Nuestra manera de actuar, las películas que vemos, las obras que leemos, la ropa y los alimentos que consumimos hasta la violencia que hemos heredado los EEUU”.



Enfatizó en que los gobiernos progresistas han descuidado este tema y no se dan cuenta que es indispensable luchar por combatir la penetración cultural del colonialismo estadounidense.



“Es indispensable incorporar eso como un tema de discusión sobre lo colonial, para que la colonialidad deje de ser una una referencia intelectual exclusiva de las universidades y se convierta en algo que el pueblo entienda, lo comparta y lo pueda incorporar a la lucha popular”, aseguró.



Resaltó que aun Latinoamérica no ha salido de la colonia, porque los pueblos piensan que no existe, mientras continúan actuando con unos patrones coloniales cotidianos y culturales, que justamente son a los que deben enfrentarse.



Finalmente, manifestó que lo más importante de su obra es que deja a colación el tema para sea debatido por todos los sectores.



“Lo que quiero es abrir una discusión que se ha intentado otras veces pero que se le ha tragado la rutina”.