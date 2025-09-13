(AUDIO) Hija de alcalde en Barinas murió ahogada tras crecida del río La Acequia

13-09-25.-Salvanny Salomé Guerrero, de 20 años, hija del alcalde del municipio Antonio José de Sucre en el estado Barinas, Salvador Guerrero, falleció ahogada tras la crecida del río La Acequia.

El hecho ocurrió en un conocido centro turístico, sector San Isidro, entre los límites de Pedraza y Sucre, estado Barinas. La joven se encontraba bañándose con cuatro amigos la tarde del jueves cuando fueron sorprendidos por la crecida del afluente.

Organismos de emergencia desplegaron un operativo de búsqueda, logrando rescatar con vida a los cuatro jóvenes que la acompañaban. Lamentablemente, el cuerpo de Salvany fue hallado la mañana de este viernes frente a la finca La Diócesis de Barinas, vía Palma Sola.

La noche anterior, el alcalde había manifestado su esperanza de encontrar a su hija con vida a través de un estado en WhatsApp.

Salvany Guerrero era estudiante de Medicina. Su partida ha causado conmoción en la colectividad, que se ha unido en solidaridad y duelo con el alcalde y su familia.

Luego de varias horas de búsqueda, funcionarios de Protección Civil lograron el hallazgo de la joven en una finca perteneciente a la Diócesis de Barinas en el municipio Pedraza.

