(VIDEO) Zulia: 23 heridos y más de 400 viviendas dañadas por explosión en fábrica de fuegos artificiales

12-09-25.-Veintitrés personas resultaron heridas y 482 viviendas afectadas por la explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el municipio San Francisco, estado Zulia, informó el gobernador Luis Caldera.

“Ocurrió una explosión con una gran columna de humo que impactó a toda la ciudadanía (y) que tuvo una onda expansiva de más de 6 kilómetros”, declaró Caldera.

La onda expansiva, que alcanzó varios sectores de la capital zuliana y generó alarma entre los habitantes, ocurrió a las 9:37 de la mañana en la Zona Industrial de Maracaibo.

Comunidades golpeadas

La onda expansiva alcanzó comunidades cercanas a la fábrica, destruyó cerca de 30 viviendas precarias y causó dañós al menos a otras 60 casas.

Uno de los afectados, Antonio Delgado, de 65 años de edad, perdió su casa.

“Mi esposa me llamó (para decirme) que la empresa se estaba quemando. Agarré una moto desesperado, me vine para acá. Ahí no me quedó nada, nada, no me queda nada (...) eso está todo destrozado”, contó.

Delgado relató a Efe que su esposa y su suegra, que estaban en la vivienda cuando ocurrió la explosión, salieron ilesas.

