Zulia: tras explosión de la fábrica de fuegos artificiales, autoridades reiteran que no hubo fallecidos

Escombros tras la intensa explosión y posterior fuego en la fábrica Gallo Verde dedicada a la pirotecnia

11 de septiembre de 2025.- La fábrica de fuegos artificiales de la empresa Gallo Verde quedó reducida a escombros y ceniza este día, tras una gran explosión que dejó, hasta el momento, más de 20 personas heridas.



En el lugar del siniestro solo quedaron los restos calcinados de la estructura donde se alojaba la fábrica de pirotecnia.



Casas destrozadas, vehículos incinerados y desolación fue lo que dejó a su paso las llamas y la onda expansiva de la explosión.



Vecinos relataron como el fuerte estruendo quebró ventanas, lámparas, puertas e incluso provocó el colapso total de sus viviendas en el barrio Lucha y Batalla.



Efectivos de bomberos de San Francisco, Maracaibo, así como funcionarios de la Fanb, Guardia del Pueblo, Polimaracaibo, Polisur y Protección Civil ejecutaron las labores de rescate y control del fuego.



No hubo fallecidos



En un comunicado oficial, la Alcaldía de San Francisco oficializó la cifra de 20 heridos e informó que no hay fallecidos en el siniestro.



“Agradecemos la preocupación y solidaridad de nuestro pueblo, reiterando que hasta el momento no se reportan fallecidos”, dice la misiva.