Explosión en fábrica de fuegos artificiales en Zulia deja varios heridos y posibles fallecidos

Incendio en la fábrica Gallo Verde en el Zulia

11 de septiembre de 2025.- La explosión con gran onda expansiva ocurrida la mañana de este jueves 11 de septiembre en una empresa de fuegos artificiales llamada Gallo Verde, ubicada en la zona industrial de San Francisco en el estado Zulia habría dejado grandes daños con posibles víctimas y heridos.



Varios casas de los sectores que se encuentran cerca de la empresa sufrieron daños considerables por lo que se desconoce la cantidad de heridos y posibles víctimas.



Trascendió que casas de los barrios como El Gaitero, Nueva Lucha se incendiaron dejando como resultado varios lesionados.



Familiares de Jorge Rincón, trabajador de la empresa informaron a Noticia al Día que el hombre se encontraba laborando al momento de la explosión por lo que esperan información de las autoridades sobre su estado de salud.



Las autoridades se encuentran en el sitio del suceso.



Sistema de Gestión de Riesgo se hace presente



Funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo se encuentran desplegados brindando atención inmediata a los lesionados, así lo dio a conocer el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz a través de sus redes sociales.



En la publicación informó que trabajan intensamente en el control del incendio y que a la hora se ha logrado el «confinamiento de las llamas; y nuestros servidores públicos actúan con compromiso y celeridad». Asimismo, priorizan la asistencia de 20 afectados y la contención total del fuego.



La institución anunció que, una vez controlada la emergencia, «se dará inicio al proceso de investigación para esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes».



Según algunos medios regionales, se dieron dos explosiones que se registraron en el galpón donde funciona la fábrica, lo que generó una onda expansiva que se sintió a kilómetros de distancia en casi todo Maracaibo y San Francisco. Además, una gran humareda blanca se pudo divisar a kilómetros del lugar del hecho.