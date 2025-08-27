(VIDEO) Inicia despliegue en la primera zona binacional Táchira-Zulia con 15 mil efectivos en frontera

La activación de la primera Zona Binacional de Desarrollo y Paz entre Táchira y Zulia fue puesta en marcha este martes con el despliegue operacional de 15.000 funcionarios de seguridad, informó el vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López, quien precisó que con la misma se reforzará la “Operación Relámpago de Catatumbo”, desplegada a inicio de año para combatir las bandas terroristas y de narcotráfico.



“Hoy la vamos a reforzar con 15 mil efectivos, en un frente desde el Castillete hasta el Táchira, que comprenden 851 kilómetros de los 2.219 kilómetros que tenemos de línea fronteriza con Colombia”, dijo.



A los 15 mil funcionarios de seguridad se suman 60 Unidades de Reacción Rápida (URRA), de las cuales 30 serán destinadas al estado Zulia y el resto para el Táchira, y están compuestas por 50 hombres.



Padrino López también detalló que se activarán medios de vigilancia, inteligencia y exploración, drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, recorridos fluviales con la Infantería Marina, patrullas navales en el Lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte en las aguas territoriales.



“Esto es una planificación rápida, ya que conocemos el territorio, conocemos las condiciones geográficas y conocemos las características de los grupos terroristas armados y narcotraficantes que operan en la frontera y que pretenden pasarse al territorio venezolano”, fijo.







