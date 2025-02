Exboina verde estadounidense: Los verdaderos jefes de la Operación Gedeón eran Duque, López y Guaidó

El exboina verde estadounidense Jordan Goudreau, reveló en exclusiva para el medio colombiano, La W Radio, que detrás de la fallida Operación Gedeón, se encuentra una alianza entre políticos opositores venezolanos, la compañía estadounidense Global Governments y el expresidente, Iván Duque. Además de unas personas identificadas como; Germán Chica, Néstor Sainz.

“Yo me reuní con un estratega de Leopoldo, que se llama Lester Toledo, el contrato tenía un interés comercial, me llamaron porque me recomendaron, fui a esa reunión para traer esa solución. El contrato llegó después con Guaidó, pero luego se rompieron las negociaciones de ese trabajo conjunto y lo que quería la oposición era alguien que volteara al país”, confesó el exboina verde.

Añadió que Iván Duque puso a disposición campos para entrenar, paso seguro en la frontera entre Colombia y Venezuela y poder llevar a suelo colombiano lo que ellos necesitaran; “Había mucha gente en esa reunión. Hubo otra persona que salió a relucir y fue Uribe, él tenía representantes como Lester Toledo, que decía que se había reunido con Duque y Uribe”.

Iván Duque, quien escuchó la entrevista, salió en su defensa y aseguró que no tuvo nada que ver en la Operación Gedeón llevada a cabo en Venezuela, a lo que Jordan Goudreau, respondió:

“Yo tengo una foto donde está Guaidó y el expresidente Duque, se ven bastante cómodos. El expresidente no está diciendo la verdad, yo tengo cómo probar lo que estoy diciendo”, afirmó Goudreau.

Este plan, que consistía en un comando compuesto por militares rebeldes venezolanos y dos estadounidenses, tendría como objetivo desembarcar en Macuto, dirigirse a Caracas y capturar al presidente Nicolás Maduro. Fracasado intento que resultó en la muerte de ocho de los invasores por parte del Ejército venezolano y más de 40 participantes condenados a hasta 30 años de prisión.

Goudreau asegura que la oposición venezolana, lejos de ser una unidad estratégica, parece estar atrapada en un laberinto de alianzas cuestionables, intereses personales y un enfoque cada vez más errático en su lucha contra Maduro.

“Los líderes de la oposición parecen estar más enfocados en sus intereses personales y en juegos de poder internos que en una estrategia clara para confrontar el régimen de Maduro”, manifestó el estadounidense.