Entérese qué material terrorista encontró Diosdado Cabello durante inspección en Maturín

Desde la ciudad de Maturín, estado Monagas, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, ofreció declaraciones este sábado 9 de agosto en las que detalló la incautación de un arsenal explosivo descubierto en galpones, que tenían como objetivo sembrar violencia en el país.

En este sentido, Diosdado Cabello informó que, durante la inspección del primer galpón, se hallaron materiales altamente peligrosos para la seguridad nacional.

Operativo en la Zona Industrial de Maturín

En el mencionado galpón se hallaron los siguientes elementos:

1.137 cajas de cargas huecas.

35 rollos de cordones detonantes.

82 cargas secundarias.

125 detonadores eléctricos.

61 sistemas de puntas de cargas huecas para iniciar la explosión.

46 detonadores no eléctricos.

Combustible de distinta naturaleza.

Teléfonos celulares listos para detonar explosivos a distancia.

El ministro explicó que "con esto pueden llegar a cualquier parte de Venezuela, cordones detonantes". Señaló que, aunque algunos se hagan los incrédulos, "hemos hablado del decomiso de ocho explosivos en Barinas en un operativo reciente, y aquí tenemos 125 explosivos que trajimos para que expertos los analizaran, sin descartar la presencia de C4, dinamita y otros elementos."

Sobre los detonadores, destacó que los eléctricos son activados a distancia mediante radios y teléfonos analógicos, mientras que también hay detonadores no eléctricos. En Caracas, agregó, se logró desmantelar una célula criminal con 15 detenidos, faltando dos más por capturar.

Victoria para la paz

Finalmente, el ministro calificó este operativo como "una victoria para la paz del país", pero lamentó el silencio de muchos implicados: "Ninguno abre la boca, todos están callados."

«Todos los organismos de seguridad estamos desplegados trabajando por la paz de los venezolanos. Alertamos al país desde aquí desde Maturín de los nuevos intentos de la extrema derecha de hacerle daño al país», concluyó.