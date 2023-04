Helena Salcedo: Medios alternativos fueron protagonistas activos frente al golpe mediático del 11A

12 de abril de 2023.- Los medios alternativos, aquel 11 abril de 2002, fueron protagonistas activos ante el golpe mediático perpetrado en Venezuela, que ocultaba la información del secuestro del Comandante Hugo Chávez, expresó la periodista, Helena Salcedo, durante la entrevista concedida en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión (VTV).La comunicadora social manifestó que en ese momento, el pueblo chavista se movilizó en defensa del presidente constitucional Hugo Chávez. Y en memoria de ello, “se está celebrando hoy el día de la comunicación alternativa, porque en aquel entonces, había muchos medios comunitarios que estaban activos totalmente y no mercantilizados”, expresó la periodista.Salcedo recordó que fue se trató de un golpe mediático dado que los medios tradicionales no difundían la realidad de lo que acontecía el país. “Colocaban comiquitas, como sí la gente no se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, eso lógicamente ocasionó el mayor rechazo del pueblo. Ellos estaban en el poder”, enfatizó.Asimismo, recalcó el papel importante de la emisora radial, tal fue el caso de Fe y Alegría, donde tomaron un rol protagónico, asumiendo la responsabilidad de informar, pese a todos los riegos. “La radio siempre ha tenido la inmediatez y lo pudimos observar cuando ocurrió el apagón en Venezuela; no había redes sociales”.Finalmente, Helena Salcedo exhortó impulsar una política comunicacional que cuente con las herramientas, elementos y vocería suficiente y adecuada para informar como periodistas.