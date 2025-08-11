(VIDEO) Palestina 11 mil años de historia. A la ineptitud intelectual: no existe el pueblo Judío, musulmán, cristiano, ateo, homosexual etc.

11 de agosto de 2025.- PALESTINA 11MIL AÑOS DE HISTORIA, una vez más hace un llamado a la reflexión, a revisarnos ante tanta falsificación de la historia concerniente al tema de Palestina.Existe en todos los sectores políticos una colosal ineptitud en creer que una comunidad religiosa es un pueblo.Se trata de un absurdo que porta además un trasfondo de una crueldad muy criminal y la más infrahumana de nuestra historia contemporánea.Hay que descolonizar la academia y la intelectualidad frente al temor al nazismo-sionista, colonial, tramposamente denominado "Israel".Existe mucha demagogia académica intelectual, amén de Hollywood y sus derivados.Entrevista a Daniel Lobato.Conducido por Susana Khalil.