Putin destaca la acción de Trump al hablar del Nobel de la Paz y este le agradece. "¡Gracias al presidente!"

Credito: Web

11-l0-25.- presidente ruso Vladimir Putin, consultado sobre el otorgamiento del Nobel de la Paz, dijo el viernes que su homólogo estadounidense hace "mucho" para solucionar "crisis complejas", lo que le valió el agradecimiento de Donald Trump.



En una conferencia de prensa en Tayikistán, donde se encontraba de visita, Putin fue consultado sobre si consideraba que Trump debería haber recibido el Nobel de la Paz 2025, atribuido a la jefa de la oposición venezolana María Corina Machado.



"No me corresponde a mí considerar si el presidente estadounidense en funciones merece o no el premio Nobel pero él hace mucho por resolver crisis complejas que duran desde hace años y décadas", respondió el jefe de Estado ruso.



Afirmó también que Trump trata de "lograr la paz", especialmente en Oriente Medio.



Putin criticó además al Comité que entrega el premio Nobel de la Paz: "Hubo casos en que el Comité otorgó el premio Nobel de la Paz a personas que no hicieron nada por la paz", afirmó.



"A mi parecer, esas decisiones causaron enormes daños a la credibilidad de ese premio", añadió.



En reacción, Donald Trump, que ha reiterado su aspiración a obtener la prestigiosa recompensa, compartió un video de esas declaraciones del jefe de Estado ruso en las redes sociales con un mensaje: "¡Gracias al presidente Putin!"



Desde su regreso al poder en enero, Trump inició un acercamiento con el Kremlin para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania, por ahora sin éxito. No obstante, se ha mostrado en las últimas semanas cada vez más crítico respecto a Putin.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 581 veces.

La fuente original de este documento es:

Afp (https://www.afp.com/es)