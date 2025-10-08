Petro compara a Trump con Hitler por su maltrato hacia latinoamericanos en EE. UU.

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, en un mensaje publicado en sus redes sociales, criticó la medida de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de desplegar el sábado al menos 300 soldados de la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago, la tercera más grande de Estados Unidos (EE. UU.).

"Trump ha desatado una guerra étnica en los Estados Unidos. Hace a los latinoamericanos lo mismo que Hitler a los judíos", escribió Petro en su cuenta de X.

Sus declaraciones responden a los reportes sobre el uso de gas lacrimógeno y vehículos sin identificación en las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Mientras tanto, el Gobierno del estado de Illinois, al que pertenece la ciudad de Chicago, presentó una demanda contra la administración de Trump por el despliegue de tropas federales, acusándola de violar la autonomía estatal.

Zona "de guerra"

La Casa Blanca declaró el domingo a Chicago como "zona de guerra" para justificar el despliegue de soldados en Chicago, y alega también que esta ciudad enfrenta "disturbios" y culpa a las autoridades locales de no actuar para restaurar el orden.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, respondió en X que "Illinois no permitirá que la administración Trump continúe su marcha autoritaria sin resistencia".

Organizaciones sociales denunciaron que estos operativos buscan reprimir a migrantes y manifestantes, más que garantizar la seguridad ciudadana.