"¡Completa aniquilación!": nueva amenaza de Trump a Hamás

Donald Trump manifestó que se enfrentará a Hamás si la organización palestina se niega a ceder el poder y el control de la Franja de Gaza, una de las condiciones previstas en el plan de paz del presidente estadounidense.



"¡Completa aniquilación!", manifestó el mandatario, respondiendo al presentador del medio CNN, Jake Tapper, sobre qué sucederá si Hamás insiste en permanecer en el poder.

Trump indicó que "solo el tiempo dirá" si el grupo palestino aceptó realmente su plan. "¡Lo sabremos! ¡Solo el tiempo lo dirá!", aseveró Trump, comentando de este modo las afirmaciones del senador Lindsey Graham, que dijo que Hamás había rechazado efectivamente el plan al insistir en "ningún desarme, mantener a Gaza bajo control palestino y vincular la liberación de rehenes a las negociaciones".

El líder estadounidense aseguró que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está totalmente de acuerdo con poner fin a las operaciones de sus tropas en el enclave palestino y apoya la resolución del conflicto propuesta por Trump.

¿En qué consiste el plan de Trump para Gaza?



Este lunes la Casa Blanca publicó el plan del mandatario estadounidense para poner fin al conflicto en Gaza, que consta de 20 puntos y plantea un "alto al fuego inmediato si ambas partes lo aceptan".



Entre otras condiciones, la iniciativa prevé la retirada de las tropas israelíes de Gaza y la creación de un gobierno temporal neutral formado por "palestinos cualificados y expertos internacionales, bajo la supervisión de un nuevo organismo transitorio internacional, la 'Comisión de Paz', que estaría presidida por Trump y contaría con otros miembros, incluido el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair".



El plan también señala que Israel no ocupará ni se anexionará el enclave. Asimismo, Estados Unidos colaborará con socios árabes e internacionales para crear una fuerza internacional de estabilización temporal que se desplegará inmediatamente en Gaza.