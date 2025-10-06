Trump confirma otro ataque a barco con drogas en el Caribe y sugiere operativos militares por tierra

.@POTUS and @FLOTUS arrive back at Joint Base Andrews after celebrating the Navy's 250th birthday in Norfolk, Virginia pic.twitter.com/zQI0ZvCfCw — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 5, 2025

09-10-25.-Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron otro ataque contra una embarcación que se desplazaba en el Caribe la víspera en la noche, confirmó este domingo el presidente estadounidense, Donald Trump, quien sugirió que su país podría pronto trasladar sus operaciones antinarcóticos del mar a la tierra.En su discurso de celebración del 250º aniversario de la Armada de Estados Unidos, en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, el mandatario dijo que los ataques a los botes que transportan droga han sido tan exitosos que ya "no quedan embarcaciones" en esa zona del Caribe.“En las últimas semanas, la Armada ha apoyado nuestra misión de eliminar por completo a los terroristas de los carteles… Ya no encontramos ninguna. Ni siquiera botes de pesca, ya nadie quiere entrar al agua”, subrayó."Ya no están llegando por mar, así que ahora tendremos que empezar a mirar por tierra, porque se verán obligados a ir por tierra. Y déjenme decirlo ahora mismo, eso tampoco va a salir bien", afirmó.Trump se refirió a otro ataque mortal que tuvo lugar "anoche". Sin embargo, el último anunciado por el Pentágono fue el viernes, cuando funcionarios dijeron que mataron a cuatro personas no identificadas acusadas de ser "narcoterroristas" en un pequeño bote frente a Venezuela.El viernes pasado, el Pentágono informó de otro ataque militar en el Caribe contra embarcaciones que supuestamente transportaban droga, lo que marcaba el cuarto operativo desde principios de septiembre.“Cada uno de esos botes es el responsable de la muerte de 25 mil estadounidenses y familias, y cuando lo miras desde este punto de vista lo que estamos haciendo es un acto de bondad”, remarcó el mandatario frente a las tropas.Al menos veintiún personas han muerto en los ataques hasta el momento, según funcionarios estadounidensesAl ser cuestionado por la prensa a su regreso a la Casa Blanca dijo: “Mi gente le dará esos detalles”.Trump asegura que tras ataques "ya no hay más botes"Durante su discurso, el presidente afirmó que los ataques letales contra pequeñas embarcaciones cerca de las costas venezolanas han sido tan exitosos que "no hay más botes" en esa área del Caribe."Estamos parando las drogas a un nivel que nadie ha visto", dijo Trump a una multitud de marineros en la base naval de Norfolk, en Virginia."Somos tan buenos en esto que no hay barcos. De hecho, ni siquiera embarcaciones de pesca, ya nadie quiere entrar al agua", afirmó el mandatario riendo."Simplemente no podemos encontrar ninguno".Hasta el momento, al menos 21 personas han muerto en los ataques, según funcionarios estadounidenses.La Casa Blanca afirma que los ataques han destruido al menos cuatro barcos, algo que evitó que las drogas lleguen a Estados Unidos. Sin embargo, los demócratas y expertos cuestionan la legalidad de usar la fuerza letal en aguas extranjeras o internacionales contra sospechosos que no han sido interceptados o interrogados.