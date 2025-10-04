Petro insiste que ataques contra embarcaciones en el Caribe son “asesinatos”. “En esa lancha iban jóvenes caribeños pobres"

04-10-25.-El presidente de Colombia, Gustavo Petro insiste que ataques contra embarcaciones en el Caribe son “asesinatos” y manifestó su rechazo a las acciones militares de Estados Unidos en aguas internacionales.El Pentágono confirmó la destrucción de una quinta lancha presuntamente ligada al narcotráfico frente a la costa venezolana.Petro aseguró que en las embarcaciones no viajan narcotraficantes sino jóvenes caribeños de bajos recursos.«Lanzar misiles cuando se puede interceptar como hace Colombia produce la ruptura del principio jurídico de proporcionalidad», afirmó.El mandatario colombiano calificó la acción estadounidense como un “asesinato” y llamó a los familiares de los jóvenes a organizarse.Petro señaló que los narcotraficantes residen en Estados Unidos, Europa y Dubái, no en las lanchas interceptadas en el Caribe.Estas declaraciones se producen en un contexto de tensión regional, donde Estados Unidos intensifica operaciones contra el narcotráfico.El gobierno colombiano, por su parte, ha priorizado la interceptación de embarcaciones sin recurrir a ataques militares letales.Analistas destacan que la postura de Petro resalta la preocupación sobre la proporcionalidad y la protección de civiles en operaciones militares.La destrucción de lanchas en aguas internacionales genera cuestionamientos legales y éticos sobre el uso de la fuerza en la región.