Canciller de Rusia destaca a Latinoamérica como centro clave del nuevo orden multipolar

"América Latina es uno de los centros clave en la conformación de un orden mundial multipolar más justo. Para nosotros, la región de América Latina y el Caribe constituye una dirección valiosa de nuestra política exterior", expresó el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov.

El alto representante diplomático ruso hizo estas declaraciones durante un mensaje dirigido a los organizadores y participantes del VII Foro Internacional «Rusia e Iberoamérica en un mundo turbulento: de los desafíos comunes a las soluciones conjuntas», que acoge la Universidad Estatal de San Petersburgo.

Lavrov, tras dar la bienvenida a los asistentes, recalcó que el foro internacional es una herramienta cada vez más solicitada para reunir a destacados expertos del mundo y debatir una amplia gama de cuestiones relativas a la cooperación entre la Federación de Rusia y la comunidad iberoamericana.

"Abogamos por que los países de la región, en su unidad dentro de la diversidad, sean fuertes, políticamente cohesionados y económicamente sostenibles", dijo, según cita la agencia Sputnik.

Destacó que la presente edición del foro se celebra en el año del 80.º aniversario de la Gran Victoria Rusa contra el nazifascismo, además de recordar que muchos Estados latinoamericanos fueron aliados de la antigua Unión Soviética, hoy Rusia.

"Sus ciudadanos participaron activamente en el movimiento de solidaridad con la URSS. Lo recordamos. Valoramos profundamente la disposición de los pueblos latinoamericanos a preservar la verdad histórica y su apoyo constante al proyecto de resolución anual de Rusia en la Asamblea General de la ONU sobre la lucha contra la glorificación del nazismo", destacó.