Cuba y China reafirman vínculos históricos y estratégicos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, saludó a las autoridades y al pueblo de la Republica Popular China por el arribo hoy al 65 aniversario de la formalización de vínculos diplomáticos entre ambas naciones.

Enviamos un cálido abrazo al Partido, al Gobierno y al Pueblo de la República Popular China, al celebrar el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, escribió el mandatario antillano en la red social X.

Continuaremos consolidando nuestros históricos y estratégicos vínculos, enfatizó.

De acuerdo con reportes de prensa, los presidentes de China, Xi Jinping, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, intercambiaron este domingo mensajes de felicitación por el arribo a tan significativa fecha.

Xi recordó que Cuba fue el primer país del hemisferio occidental en reconocer a la República Popular China en 196O, y señaló que los vínculos bilaterales se convirtieron en un ejemplo de cooperación entre Estados socialistas y de ayuda mutua entre naciones en desarrollo.

Agregó que en los últimos años mantuvo estrecha comunicación con Díaz-Canel y destacó el reciente encuentro en Beijing durante los actos por el 80 aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa.

El líder chino afirmó que otorga gran importancia a la relación con Cuba y expresó disposición a fortalecer la confianza política, ampliar la cooperación y avanzar en la construcción de una comunidad de destino compartido.

De su parte, Díaz-Canel y el líder de la Revolución cubana, Raúl Castro, enviaron una felicitación en la que señalaron que durante más de 60 años, las relaciones bilaterales han resistido la prueba del tiempo y han seguido desarrollándose.

Expresaron además la profunda confianza política mutua entre ambas partes, los estrechos intercambios de experiencias en la construcción socialista y la consolidación continua de la hermandad tradicional y las relaciones amistosas y cooperativas.

Según fuentes periodísticas , el mensaje del liderazgo cubano reafirmó el compromiso de La Habana con el principio de una sola China y su rechazo a cualquier injerencia externa, además de ratificar la voluntad de oponerse al hegemonismo.