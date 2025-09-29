(VIDEO) Presidenta de México: "EEUU controlará tráfico de armas"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un acuerdo histórico mediante el cual Estados Unidos se compromete a reforzar los operativos en su propio territorio para controlar el flujo ilegal de armas hacia México.

Durante la presentación de su informe en el estado de Sinaloa, detalló que este logro se da en el marco del Grupo de Implementación de Seguridad México–EEUU, impulsado tras la reciente visita del secretario de Estado, Marco Rubio al país, y que quedó constituido este 26 de septiembre.

Este acuerdo marca un cambio de enfoque, y prioriza la exigencia histórica de México de que su vecino del norte asuma una mayor responsabilidad en la crisis de violencia que afecta al país.

La jefa de Estado mexicano subrayó que la relación con el vecino del norte en temas seguridad se mantiene «siempre y cuando haya cooperación y colaboración más, no "injerencismo" ni pérdida de soberanía. Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos", resaltó.

EEUU dijo que desde enero han iniciado más de 125 investigaciones por tráfico.