Donald Trump asistirá a renunión inusual de Grales y Almtes estacionados alrededor del mundo convocada por el Sec. de Defensa Pete Hegseth

A realizarse en una base militar de Virginia el martes.

Este evento coincide con el impulso de Trump a una nueva cultura de combate en el Pentágono.

28 de septiembre de 2025-'No quedó claro de inmediato si Trump planeaba pronunciar un discurso formal ante los cientos de líderes militares de todo el mundo en la base de Quantico, Virginia, o si sus comentarios se harían públicos. Trump dijo que asistiría a la reunión en una entrevista con NBC el domingo, pero dio pocos detalles, informó Los Tiempos de Nueva York.com.

Aun así, para Trump, quien desde hace tiempo ha preferido imágenes de sí mismo rodeado de líderes militares, este tipo de entorno podría resultar irresistible.

"Es una reunión muy agradable para hablar de lo bien que nos va en el ámbito militar, de nuestra excelente forma física y de muchas cosas buenas y positivas", declaró Trump a NBC News en una llamada telefónica el domingo. "Es simplemente un buen mensaje".

"Tenemos gente excelente que viene y es simplemente un ‘espíritu de cuerpo’", dijo el Sr. Trump. "¿Conocen la expresión ‘espíritu de cuerpo’? De eso se trata. Hablamos de lo que hacemos, de lo que hacen ellos y de cómo lo hacemos".

Se espera que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien convocó a los generales y almirantes, hable sobre los requisitos de aseo y condición física, así como sobre otros aspectos de lo que él llama un cambio hacia una "ética guerrera" en el Pentágono.

El Sr. Trump parecía desconocer la reunión cuando se le preguntó al respecto durante una aparición en el Despacho Oval el jueves, pero rápidamente dijo que era positivo que el Sr. Hegseth la hubiera organizado.

"Que sea amigable con los generales y almirantes de todo el mundo", dijo el Sr. Trump. "Actúan como si esto fuera algo malo. ¿No es genial que venga gente de todo el mundo a estar con nosotros?"

Se han revelado pocos detalles sobre el evento, ni siquiera a los oficiales que se espera que asistan. El secretismo ha generado alarma en un momento en que Trump está acelerando la acción militar contra barcos de narcotráfico que, según él, provienen de Venezuela, además de desplegar la Guardia Nacional en Washington, D.C. y Memphis con fines policiales y utilizar tropas para proteger instalaciones federales.