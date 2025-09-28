Elon Musk y el príncipe Andrew nombrados en nuevos archivos de Jeffrey Epstein

28 de septiembre de 2025.-El multimillonario Elon Musk y el príncipe Andrés aparecen en nuevos archivos publicados por demócratas del Congreso relacionados con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, Informaron Jaroslav Lukiv,Olivia Davies and Chi Chi Izundu investigaciones para BBC.com.

Los archivos entregados al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes por los herederos de Jeffrey Epstein parecen indicar que Musk fue invitado a la isla del financiero en diciembre de 2014.

Por otra parte, un manifiesto de un vuelo de Nueva Jersey a Florida en mayo de 2000 menciona al duque de York entre los pasajeros.

Se ha contactado a Musk y al príncipe Andrés para obtener declaraciones.

El príncipe Andrés ha negado rotundamente cualquier irregularidad. Musk ha sido citado anteriormente afirmando que Epstein lo invitó a la isla, pero que él la rechazó.

Los registros parciales pertenecen al tercer lote de documentos elaborados por los herederos de Epstein. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirman que incluyen registros de mensajes telefónicos, copias de registros de vuelo y manifiestos de aeronaves, copias de libros contables y la agenda diaria de Epstein.

Además de Musk y el príncipe Andrés, los archivos publicados también contienen los nombres de otras figuras prominentes, incluido el empresario de Internet Peter Thiel y Steve Bannon, ex asesor del presidente estadounidense Donald Trump.

Una línea en los registros, fechada el 6 de diciembre de 2014, dice: "Recordatorio: Elon Musk a la isla el 6 de diciembre (¿sigue ocurriendo esto?)". Un manifiesto de vuelo registra que el príncipe Andrés viajó con Epstein y su socia Ghislaine Maxwell en un vuelo desde Teterboro, Nueva Jersey, a West Palm Beach, Florida, el 12 de mayo de 2000.

Maxwell fue condenada en 2021 por conspirar con Epstein para traficar con menores con fines sexuales. Un libro de contabilidad, con abundantes textos censurados, registra dos referencias de pagos por masajes a un tal "Andrew" en febrero y mayo de 2000.

Si bien los registros del Palacio, fotografías e informes de prensa de la época indican que el príncipe Andrés había viajado a Estados Unidos aproximadamente en las fechas registradas en el documento recién publicado, no está claro quién es el "Andrew" al que se refiere el libro de contabilidad.

El 11 de mayo de 2000, el Palacio de Buckingham anunció en su sitio web que el príncipe Andrés había volado a Nueva York para asistir a una recepción de la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad Infantil.

Andrés regresó al Reino Unido el 15 de mayo, según una publicación posterior.