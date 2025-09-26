Flotilla a Gaza mantiene su rumbo y rechaza desviar su cargamento humanitario a Chipre

«La delegación italiana del Global Movement to Gaza, en nombre del Comité Directivo de la Global Sumud Flotilla, comunica a las autoridades italianas que no acepta la propuesta recibida ayer sobre una posible desviación de la ayuda en dirección a Chipre

26 de septiembre de 2025.- La Flotilla Global Sumud, compuesta por más de 50 embarcaciones, ha decidido continuar su viaje hacia la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria, ignorando la propuesta del Gobierno de Italia de desviar el cargamento a la isla de Chipre. La iniciativa está integrada por activistas, representantes de organizaciones civiles y parlamentarios de varios países, y busca romper el bloqueo que Israel mantiene sobre ese territorio palestino.



El presidente de Italia, Sergio Mattarella, intervino este viernes 26 de septiembre con un mensaje oficial dirigido a los participantes de la Flotilla. En su comunicado, pidió que entreguen la ayuda en Chipre, con el argumento de proteger la seguridad de los tripulantes. También propuso que la ayuda sea gestionada por el Patriarcado Latino de Jerusalén, con apoyo de una organización católica italiana, para su traslado posterior a Gaza a través de un corredor autorizado por Israel.



Los organizadores de la Flotilla rechazaron la propuesta. Afirmaron que aceptar ese desvío implicaría abandonar el objetivo central de la misión: llegar directamente a Gaza sin intermediarios. La flotilla defiende el derecho a navegar en aguas internacionales sin restricciones impuestas por el bloqueo israelí, al que consideran una violación del derecho internacional.



Entre los participantes hay 58 ciudadanos italianos, así como parlamentarios y eurodiputados. El grupo ha denunciado al menos tres ataques con drones durante el trayecto.



Ante estos hechos, España envió el buque militar Furor para brindar protección, mientras que Italia desplegó dos embarcaciones de su Armada que se turnan para seguir la ruta de la flotilla y prestar apoyo si es necesario.



Uno de los barcos principales, el Familia, tuvo que abandonar la misión el jueves 25 por un problema mecánico grave en el motor. A bordo viajaban miembros del comité organizador, incluida la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Todos los pasajeros fueron trasladados a otras embarcaciones, y la organización confirmó que la operación continúa sin cambios.



La portavoz de la flotilla en Italia explicó que no aceptarán desviar el recorrido hacia Chipre porque eso significaría reconocer que los Gobiernos pueden impedir la navegación hacia Gaza. También aseguró que están abiertos a posibles formas de mediación, pero solo si se respeta el derecho de navegar libremente hasta la costa de Gaza para entregar la ayuda directamente a la población.



En su mensaje, el presidente Mattarella expresó su preocupación por la seguridad de los tripulantes y por la situación de la población civil palestina. Sin embargo, los organizadores consideran que su propuesta, aunque presentada como una opción humanitaria, busca frenar la misión directa y evitar un conflicto político con el Gobierno de Israel.



Las embarcaciones se encuentran actualmente cerca de la isla griega de Creta. La flotilla ha reiterado que continuará navegando hasta Gaza, a pesar de los riesgos y de las presiones diplomáticas. Su objetivo, según afirman, es entregar ayuda sin intermediarios y hacer visible el impacto del bloqueo sobre la población palestina.